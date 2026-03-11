Scandalul Ponta-Țoiu: Plângere la DNA pentru abuz în serviciu împotriva ministrei de Externe

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că a depus denunţ la DNA pentru modul în care ministra de Externe a gestionat repatrierea românilor aflaţi în Dubai, scrie News.ro. Oana Țoiu a fost acuzată de fostul premier Victor Ponta că i-a interzis consulului din Dubai să o accepte pe fiica lui într-unul din avioanele care au făcut repatrierea.

Avocatul susține că fapta de care se poate face vinovată Oana Ţoiu este abuz în serviciu.

„Ieri, 10.03.2026, a fost înregistrat la DNA denunţul subsemnatului în legătură cu modul în care ministrul de externe Ţoiu Oana Silvia a dispus, manageriat şi implicat în problema repatrierii românilor aflaţi în Dubai cu ocazia izbucnirii conflictelor armate ce au avut bilanţ cu pierderi omeneşti şi vătămări corporale. În disonanţă cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE şi al responsabilităţilor şi prerogativele conferite de către lege, fapta de care se poate face vinovată dna Ţoiu este de abuz în serviciu în forma autoratului, şi nu instigare la abuz în serviciu, având în vedere că toată coordonarea se face vertical de la ministru spre consulate, conform legii”, susține Cuculis în plângerea făcută la DNA.

El cere și ridicarea imunităţii a Oanei Țoiu, care este și deputată, „ca o consecinţă normală a percheziţionării dispozitivelor ministrului în vederea stabilirii cu exactitate a modului de comunicare cu palierele inferioare”.

Acuzațiile lui Ponta la adresa lui Țoiu

Fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu că s-a implicat personal ca fiica sa să nu fie pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion”, a spus pe 5 martie Ponta, într-o declarație pentru Cotidianul.

Această explicație a fost întărită de fosta lui soție, Daciana Sârbu. Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3 că Irina a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport şi că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat vineri, 6 martie, într-o conferință de presă, că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apărea în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză.

Oana Țoiu, chemată azi în Parlament să dea explicații

Comisia de politică externă a Camerei Deputaților a chemat-o la audieri miercuri pe Oana Țoiu, subiectul audierii fiind modul în care s-a făcut repatrierea românilor din Orientul Mijlociu.

La audiere a fost chemat și Viorel Riceard Badea, consulul României în Dubai. Pentru moment, nu este clar dacă acesta va participa, conform surselor politice ale HotNews, în condițiile în care procesul de repatriere din Emiratele Arabe Unite continuă și în aceste zile.

Audierea ministrei în Parlament a fost cerută de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Acuzată de fostul premier Victor Ponta și fosta europarlamentară Daciana Sârbu că a blocat repatrierea fetei sale minore din Dubai, ministra de Externe Oana Țoiu a spus că a discutat cu consulul României din Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”.

„Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a afirmat Oana Țoiu, într-o postare pe pagina de Facebook.