Scenariile posibile în Iran, „evaluate” la MAE. Românii, îndemnați „să părăsească această țară imediat”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat miercuri o ședință de coordonare cu echipa MAE, în contextul evoluțiilor de securitate din Iran, iar instituția i-a îndemnat pe românii care se află acolo „să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă”.

Ședința MAE, la care au luat parte ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu, a vizat „analiza detaliată a evoluțiilor recente” din Orientul Mijlociu „și evaluarea scenariilor posibile, precum și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională”, potrivit anunțului făcut de instituție.

„În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important”, a precizat MAE.

Ce a declarat Oana Țoiu

Șefa diplomației române a condamnat represiunea cu care se confruntă protestatarii din Iran.

„În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a spus ministrul Oana Țoiu, citată în comunicat.

MAE a precizat că a transmis îngrijorările însărcinatului cu afaceri al Iranului la București. Misiunea diplomatică a României de la Teheran „se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”.

„Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran. MAE menține un contact constant cu aceștia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice”, a conchis MAE.

„Părăsiți imediat țara!”

MAE a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran „la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”, atrăgând atenția că acolo există un risc „crescut de escaladare”.

Instituția le recomandă românilor aflați în Iran „să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian”.

„Totodată, MAE subliniază că cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze”, se mai arată în comunicat.

MAE le recomandă românilor care se află în Iran „să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570. În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet”.

„În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență”, se mai arată în comunicat.