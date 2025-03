Scenaristul desenului animat „Curaj, câinele fricos” a murit la 58 de ani

Diagnosticat cu o boală incurabilă, scenaristul David Steven Cohen a murit la 58 de ani. Decesul acestuia a fost confirmat pe Facebook de producătorul Jerry Beck, dar și de Cartoon Network, canalul care a difuzat desenul animat scris de Cohen „Curaj, câinele fricos”.

Serialul animat a fost creat de John R. Dilworth, iar David Steven Cohen s-a alăturat echipei de scenariști încă din primul sezon, devenind ulterior scenarist principal, conform The Economic Times.

Într-o postare pe Facebook, istoricul și producătorul Jerry Beck și-a exprimat tristețea simțită din cauza pierderii lui David Steven Cohen.

„Odihnește-te în pace, David Steven Cohen. Tocmai am aflat că prietenul meu a pierdut lupta cu cancerul. A fost un scenarist, compozitor, producător talentat – un iubitor de animație și un prieten adevărat. Printre realizările sale se numără seriale live-action de comedie (Pee-Wee’s Playhouse, Alf, Parker Lewis Can’t Lose etc.), dar și animații amuzante precum ALF Tales, Courage the Cowardly Dog și multe altele, alături de filmul de animație Balto. A fost un om extraordinar. Un prieten adevărat pentru toți. Ai făcut lucruri minunate, David. Nu vei fi uitat”, a scris producătorul.

Și Cartoon Network a transmis un mesaj: „Lucrurile pe care le facem din dragoste. Mulțumim, David, pentru munca ta în lumea ciudat de frumoasă a lui Curaj, îmbogățindu-ne copilăria cu puțină traumă, dar și cu lecții de viață profunde. Ai dat viață unui cățel speriat, dar curajos, amintindu-ne că putem face orice, chiar și atunci când ne este frică. Odihnește-te în pace”.

Despre „Curaj, câinele fricos”

„Curaj, câinele fricos” este un serial animat de umor negru. Acțiunea este plasată în orașul izolat Nowhere, din Kansas. Serialul urmărește aventurile lui Curaj, un cățel fricos, dar curajos, care locuiește alături de stăpânii săi în vârstă, Muriel și Eustace Bagge.

Ferma lor liniștită devine adesea scena unor întâlniri bizare și supranaturale, forțându-l pe Curaj să-și protejeze stăpânii inconștienți de pericolele care îi pândesc.