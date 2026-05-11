PNL atacă PSD: „Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine” / Mișcarea făcută de Sorin Grindeanu

PNL a acuzat luni PSD că nu a prezentat nicio soluție „serioasă” pentru viitoarea guvernare, la o săptămână de la votul din Parlament care a dus la demiterea Cabinetului Bolojan. Între timp, negocierile sunt blocate, discuțiile oficiale pentru formarea noului Executiv fiind preconizate să aibă loc la sfârșitul săptămânii, potrivit unor surse politice citate de Agerpres și TVR.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR”, au transmis liberalii într-un comunicat de presă.

PNL acuză că fiecare zi de „criză politică și guvernamentală” generată de partidul condus de Sorin Grindeanu este „menținută artificial” și slăbește „nivelul de trai” al românilor și lasă guvernul în incapacitatea de „a lua decizii importante”.

Liberalii cer PSD să explice public ce propuneri a prezentat în cadrul consultărilor informale de la Palatul Cotroceni și dacă are un plan concret pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

„Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, a transmis PNL.

Totodată, partidul condus de Ilie Bolojan a acuzat că PSD nu a propus, în ultimele 10 luni, soluții alternative la programul de guvernare pe care l-a susținut în coaliție, deși s-ar fi delimitat ulterior de măsurile nepopulare adoptate de Executiv, „dar necesare și urgente”.

„Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine”, a mai transmis PNL.

Consultări informale, nicio soluție

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a finalizat o primă rundă de discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

„Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vin la negocierea care începe”, a declarat Dan, într-un discurs, sâmbătă.

Bazându-se pe aceste discuții, Dan a indicat că există „niște scenarii” despre care va discuta la viitoarele consultări oficiale. El a dat asigurări că „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

Șeful statului a amânat pentru sfârșitul săptămânii noile consultări cu liderii politici pentru a se concentra pe Summitul B9 de la Bucureşti, care are loc miercuri, potrivit Antena 3 CNN. Până pe 13 mai, agenda publică a președintelui este goală.

Conform TVR, Dan este așteptat să convoace partidele la consultări oficiale pentru formarea unui nou guvern după summitul B9, discuții care ar putea avea loc joi, vineri sau chiar la începutul săptămânii viitoare.

Anterior, Dan a anulat recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, care era programată pentru sâmbătă, 9 mai, invocând „contextul politic actual şi evoluţiile recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Liderul PSD, întâlniri cu minoritățile și parlamentarii neafiliați

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, va avea, luni, o serie de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor și cu parlamentari neafiliați în vederea formării unei noi majorități parlamentare, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Liderul social-democraților se va întâlni, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi, conform surselor citate.

PSD vrea să coaguleze o nouă majoritate parlamentară în perspectiva formării unui guvern, în condiţiile în care PNL şi USR au decis să nu mai intre într-o alianţă de guvernare cu social-democraţii.

Pentru PSD, varianta ideală ar fi refacerea coaliției de guvernare, însă cu un alt premier din partea PNL.

Social-democrații ar putea susține și un guvern minoritar PSD-UDMR, alături de minoritățile naționale, dar în acest scenariu ar avea nevoie de susținere suplimentară în Parlament.

Dacă PSD nu convinge o parte a PNL să se adauge unei noi coaliții, atunci Nicușor Dan nu are altă soluție decât să încerce un guvern minoritar PSD – UDMR, au susținut surse politice concordante, pentru HotNews. Scenariul nu este, însă, pe placul președintelui, care își dorește un guvern majoritar.

Luni, Sorin Grindeanu a susținut că o guvernare minoritară PSD – UDMR nu este una pe care și-o dorește, dar o cataloghează drept un scenariu care poate fi luat în calcul în acest moment.