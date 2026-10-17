Scene de gherilă urbană lângă Palatul Élysée, la Paris

Scene violente au avut loc pe strada Cambacérès din Paris, la aproximativ 400 de metri de Palatul Élysée, sediul președinției Franței, unde protestatarii au răsturnat o mașină și au atacat forțelor de ordine, relatează Le Parisien.

Potrivit relatării de la fața locului, strada era acoperită de pietre, iar manifestanții au pus în mișcare o cabină de șantier, împingând-o în direcția forțelor de ordine.

Polițiștii au intervenit și au folosit o grenadă de dispersare pentru a respinge grupul de protestatari.

#France : Des manifestants tentent depuis plusieurs minutes de forcer un barrage des forces de l’ordre pour rejoindre le palais de l’#Élysée, à #Paris. https://t.co/3L0ZOpOGSJ — Josly Ngoma (@josly_ngoma) October 17, 2026

Manifestanții s-au deplasat apoi într-o altă zonă, continuând confruntările mai departe pe stradă. Relatarea descrie scenele drept unele de gherilă urbană.

Protesters in Paris are approaching Élysée Palace, they are roughly 400 meters away as police across the city scramble to control the escalating situation. https://t.co/sd5eDUe3Q6 — Pacific Wire (@JMChyno) October 17, 2026

Conform unor surse din cadrul poliției citate de Le Parisien, un cuplu de octagenari a fost jefuit de către protestari în centrul Parisului. Victimele ar fi rămas în lenjerie intimă pe stradă.

Sâmbătă au fost proteste în toată Franța, sute de mii de persoane au manifestat împotriva scumpirii traiului. Protestul a degenerat în mai multe orașe, unde au fost raportate inclusiv jafuri.

Organizatorii au susținut că au participat 800.000 de persoane, în timp ce ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a dat o cifră de 550.000, inclusiv 110.000 la Paris .

La Paris, bilanțul violențelor „va fi grav”, „străzi întregi au fost devastate în mod sistematic”, a declarat primarul Emmanuel Grégoire la Franceinfo.

În capitala Franței, precum și în Lille, Lyon și Marsilia, jurnaliștii Le Monde de la fața locului au văzut distrugeri semnificative.

