Scheletul unui copil schimbă modul în care a fost scrisă istoria speciei noastre. O descoperire arheologică surprinzătoare în Israel

O echipă de cercetători israelieni şi francezi a descoperit cele mai vechi dovezi fizice conform cărora neanderthalienii şi oamenii moderni nu numai că au coexistat, ci au avut şi interacţiuni sociale şi s-au încrucişat, a anunţat miercuri Universitatea din Tel Aviv, transmite agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

Studiul, publicat în jurnalul ştiinţific L’Anthropologie, s-a concentrat pe fosila unui copil de cinci ani, descoperită în peştera Skhul de pe muntele Carmel, în nordul Israelului.

Fosila, cu vechime de aproximativ 140.000 de ani, prezintă trăsături atât ale neanderthalienilor, cât şi ale Homo sapiens, specii considerate, mulţi ani, separate.

Studii genetice anterioare au demonstrat că aceste două grupuri au făcut schimb de gene şi, chiar şi astăzi, la 40.000 de ani de la dispariţia ultimilor oameni de Neanderthal, între 2% şi 6% din genomul uman modern este de origine neanderthaliană.

Cu toate acestea, se credea că aceste schimburi genetice au avut loc mult mai târziu, în urmă cu 60.000-40.000 de ani. Descoperirea antedatează acest moment, datorită acestui copil cu craniul omului modern, dar cu sistemul vascular, maxilarul inferior şi urechea internă tipice neanderthalienilor.

Cercetările arată că primii neanderthalieni au trăit în Israelul străvechi încă de acum 400.000 de ani. Ei au întâlnit exemplare de Homo sapiens, care au început să migreze din Africa în urmă cu aproximativ 200.000 de ani, iar cele două grupuri s-au încrucişat.

Fosila de copil din peştera Skhul este cea mai veche fosilă cunoscută care arată legăturile biologice şi sociale dintre aceste populaţii. Neanderthalienii locali au dispărut în cele din urmă după ce au fost absorbiţi în populaţia de oameni moderni.

Metodele de scanare avansată şi modelare 3D ale craniului şi maxilarului i-au ajutat pe cercetători să analizeze structurile complexe, inclusiv vasele de sânge ale creierului şi urechea internă, confirmând trăsăturile hibride ale fosilei.