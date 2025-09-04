Schemă de fraudă fiscală, descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor detaliază cum a fost păgubit statul de milioane de lei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o adevărată schemă de fraudare. Deşi investigaţia nu s-a finalizat, ministrul anunţă că au fost confiscaţi bani şi panouri, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de lei, informează News.ro.

Pornind de la ultima investigaţie Recorder, care a urmărit în ultimul an povestea unei companii de construcţii care, conform cifrelor declarate la stat, pare să fie cea mai mare firmă fantomă din România, ministrul Finanţelor. Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că fenomenul este investigat de ANAF din 2024

„Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ (DGAF) are în curs o investigaţie demaratǎ anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Printre acestea şi cazul evidenţiat azi în reportajul Recorder”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul explică şi cum funcţioneazǎ schema. „Anumite firme importǎ panouri fotovoltaice pe care ulterior le livreazǎ în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumenteazǎ întregul circuit de fraudulos. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleaşi persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanţ fictiv de tranzacţii în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terţi, fără însă a declara veniturile”, a detaliat Nazare.

Potrivit ministrului, mai mult, firmele importatoare depun bilanţuri, în care prezintǎ o situaţie financiară nereală, nesusţinută de tranzacţiile desfǎşurate.

„Asta pentru a avea credibilitate în faţa furnizorilor şi a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară. Panourile ajung apoi la cumpărători reali, de bună credinţă. Dar firmele care le vând nu declarǎ ulterior veniturile reale. Sumele de bani obţinute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credinţă sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (ţepari, în limbaj popular)”, a mai scris Nazare.

Potrivit acestuia, din investigaţia Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei.

„Investigaţiile sunt în curs, pentru a demasca reţelele care operează în acest mod. Sunt deja puse sechestre şi confiscate mărfuri, iar datele la zi aratǎ astfel: peste 5.500 de panouri confiscate, sume de peste 1.3 milioane de lei confiscate, prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei”, a mai transmis ministrul Finanţelor.