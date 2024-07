Schimbare de lider – Care este cea mai valoroasă echipă de fotbal din lume în 2024

Real Madrid este în 2024 cel mai valoros și mai puternic brand de fotbal din lume, conform unei analize a Brand Finance. „Los Blancos” au preluat fotoliul de lider de la Manchester City, fosta campioană a Europei.

Cu o valoare de piață de 1.805 miliarde de dolari, Real Madrid este clubul de fotbal cu cel mai important brand din lume. Vorbim despre o creștere a cotei de piață, una care indica 1.513 miliarde de dolari în 2023.

Galacticii le-au suflat prima poziție celor de la Manchester City, grupare evaluată în prezent la 1.726 miliarde de dolari. Este o creștere de la 1.562 în 2023, dar nu suficientă pentru păstrarea primei poziții a ierarhiei.

Podiumul este completat de FC Barcelona: 1.653 miliarde de dolari. Catalanii se mențin pe locul trei, unul pe care se găseau și sezonul trecut.

Urmează alte două grupări importante care și-au menținut locurile: Manchester United pe 4 (cu 1.498 miliarde de dolari) și Liverpool pe 5 (1.478 miliarde de dolari).

Din TOP 10 mai fac parte Bayern Munchen (pe 6, urcare de un loc), PSG (pe 7, coborâre de o poziție), Arsenal (menținere pe 8), Tottenham (menținere pe 9) și Chelsea (menținere pe 10).

Forța financiară a echipelor din Premier League poate fi observată cu lejeritate, șase dintre primele zece formații ale lumii fiind din Anglia.

1 Real Madrid 1.805 miliarde de dolari (+1 loc)

2 Manchester City 1.726 miliarde de dolari (-1 loc)

3 FC Barcelona 1.653

4 Manchester United 1.498

5 Liverpool 1.487

6 Bayern Munchen 1.325 (+1 loc)

7 PSG 1.294 (-1 loc)

8 Arsenal 1.067

9 Tottenham 930 milioane de dolari

10 Chelsea 897 milioane de dolari.

