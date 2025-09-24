Schimbare radicală de vreme în București și în restul țării. De mâine dimineață, temperaturile scad puternic

În intervalul 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează racirea accentuată și intensificările de vânt, informează ANM.

În intervalul 24.09.2025 Ora 10:00 – 25.09.2025 Ora 09:00, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40….45 km/h.

Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

Începând de joi, ora 9.00 și până vineri, ora 9.00, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Procesul de răcire va continua și pe parcursul zilei de vineri. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17…19 grade.

Răcire și în restul țării

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 – 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente. Începând din noaptea de miercuri spre joi, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a ţării şi izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h, scrie News.ro.

Meteorologii au emis, pentru perioada 25 septembrie, ora 7.00 şi 25 septembrie, ora 21.00, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, pentru judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, vestul judeţului Ialomiţa şi pe litoral, unde vântul va sufla cu viteze de până la 65 km/h.



