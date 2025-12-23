Schimbări la salariul minim de la 1 iulie 2026: Cât câștigă angajații, ce costuri vor avea angajatorii și care e miza celor 300 de lei sau 200 de lei fără taxe

Creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile, de la 1 iulie 2026, va însemna un salariu net de 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, a explicat pentru HotNews.ro expertul contabil Cosmin Dumitrașcu.

„Angajații se aleg cu foarte puțin, angajatorii trebuie să scoată bani în plus din buzunar, iar câștigător este statul”, spune acesta.

Mai mult, IMM România cere păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2026 pe motiv că salariul minim net ar crește cu 167 de lei.

Guvernul se pregătește să aprobe marți seara printr-o ordonanță de urgență de tip trenuleț schimbări la salariul minim brut care vor afecta un număr mare de angajați.

Situația actuală

La salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim net pe care un angajat îl primea „în mână” este de 2574 lei, cu aplicarea scutirii de taxe pe suma de 300 de lei din salariul minim.

Pentru a beneficia de această scutire, nivelul maxim al venitului brut din salarii și asimilate salariilor realizat de angajații vizați nu trebuie să depășească un plafon de 4.300 de lei. Firmele suportă în prezent un cost salarial complet la salariul minim de 4.134 lei, potrivit Startupcafe.ro.

Ce se schimbă

După ce inițial Coaliția de guvernare a anunțat doar că salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie, Guvernul a decis acum să majoreze salariul minim brut la 4.325 de lei, cu doar 200 de lei netaxabili, de la 1 iulie 2026.

Pentru a se aplica scutirea de taxe pe suma de 200 de lei, plafonul veniturilor din salarii și asimilate salariilor va crește la 4.600 de lei de la 1 iulie.

De ce a făcut Guvernul aceste schimbări? În primul rând ar trebui să menționăm că măsura creșterii salariului minim la 4.325 de lei cu scăderea la 200 de lei a sumei netaxabile este una dintre propunerile făcute la finele lunii octombrie de Blocul Național Sindical (BNS), numai că sindicaliștii au cerut să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Tot BNS a explicat atunci și cum vor fi afectați sute de mii de angajați dacă se păstrează cei 300 de lei netaxabili la salariul minim. Potrivit BNS, aproximativ 1,8 milioane de angajați sunt plătiți cu 4.050-4.350 de lei.

„Menținerea deducerii fiscale de 300 va afecta suplimentar, de la 1 iulie 2026, peste un sfert de million de lucrători aflați în plaja 4.326 lei – 4.525 lei întrucât vor avea venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei”, avertiza în data de 18 decembrie BNS.

Ce s-ar întâmpla dacă se mențin cei 300 de lei netaxabili

HotNews.ro a discutat cu un expert contabil pentru a vedea care sunt calculele din spatele variantei propuse de Guvern pentru creșterea salariului minim și ce s-ar fi întâmplat dacă suma netaxabilă nu ar scădea la 200 de lei de la 1 iulie 2026.

În scenariul propus de Guvern, salariul minim net de la 1 iulie 2026 ar fi de 2.699 lei. Un angajat ar primi în plus 125 de lei la salariul net, în timp ce costul angajatorului va fi de 4.418 lei la acest salariu minim, potrivit calculelor făcute de Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil & fondator ABS Group Romania.

În scenariul ipotetic fără scădere (suma netaxabilă rămâne 300 lei), dar cu creșterea pragului la 4600 lei, deoarece salariul minim brut ar fi sub plafonul de 4.600 de lei, scutirea se aplică. În acest caz, salariul minim net ar fi de 2.741 de lei, iar costul pentru angajator ar fi de 4.416 lei.

Expertul contabil a confirmat și avertismentul făcut de sindicaliștii BNS. În scenariul în care salariul minim brut ar fi crescut la 4.325 de lei cu 300 de lei netaxabili și fără creșterea plafonului la 4.600 de lei, atunci salariul minim net ar fi fost de 2617 lei, iar costurile pentru angajator ar fi urcat la 4.422 de lei.

IMM-urile cer păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile

Din partea mediul privat, IMM România a solicitat marți, înainte de ședința de guvern, „păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2026, când are loc creșterea salariului minim brut pe țară, pentru asigurarea unei creșteri a veniturilor nete ale salariaților (reducerea sumei neimpozabile este practic o creștere mascată a fiscalității pe forța de muncă).

Simularea privind păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei și după 1 iulie 2026 arată că salariul net ar fi de 2741 de lei, față de 2574 de lei în prezent, mai mare cu 167 de lei, spune IMM Romania.

Asociația IMM-urilor nu spune nimic despre faptul că ordonanța de urgență a guvernului leagă reducerea de la 300 de lei la 200 de lei neimpozabili de creșterea plafonului maxim la 4.600 de lei.

”Diferența până la 4.600 de lei poate fi reprezentată de bonuri de masă, prime etc., însă acestea au un caracter variabil și nu se poate ști care este valoarea lor exactă. De aceea, referirea s-a facut doar la salariul minim brut”, au precizat pentru HotNews.ro oficialii IMM România în legătură cu acest aspect.

Dacă plafonul maxim rămâne tot 4.300 de lei cât este în prezent, pericolul semnalat anterior de BNS se va menține: peste un sfert de milion de lucrători aflați în plaja 4.326 lei – 4.525 lei vor avea venituri salariale nete mai mici decât cei plătiți cu salariul minim de 4.325 lei.