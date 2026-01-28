Schoenherr, alături de asociatul ABD învânzarea companiei către Foxway

Schoenherr a asistat asociatul unic al All Birotic Devices Trade & Service (ABD), o companie românească de tehnologie specializată în recondiționarea de echipamente IT, în cadrul vânzării companiei către Foxway, lider european în domeniul tehnologiei circulare. Foxway colaborează cu ABD din 2023 pentru repararea de echipamente IT pentru una dintre gamele sale de calculatoare recondiționate.

Echipa Schoenherr i-a acordat asistență juridică vânzătorului în toate etapele tranzacției.

„Pentru antreprenorii români, tranzacții precum aceasta demonstrează că dezvoltarea de capabilități specializate în economia circulară poate atrage investitori strategici europeni dedicați sustenabilității și extinderii ciclului de viață al dispozitivelor electronice„, a declarat Mădălina Neagu, Partner, care a coordonat echipa Schoenherr care a asistat în cadrul acestei tranzacții. „Ne bucurăm că am fost alături de asociatul ABD în această etapă, care reflectă importanța crescândă a modelelor de afaceri orientate spre sustenabilitate.”

Foxway este o companie europeană lider în domeniul tehnologiei circulare, care prelungește durata de viață a milioane de dispozitive tehnologice anual prin recondiționare, reparare și reutilizare. Achiziția ABD face parte din planul pe termen lung al Foxway de a construi o infrastructură europeană mai puternică pentru tehnologia circulară, permițând ca mai multe dispozitive să fie reparate, modernizate și reintroduse pe piață.

ABD oferă servicii de recondiționare a calculatoarelor, cum ar fi revopsirea și aplicarea de folii, pentru a restaura dispozitivele la un standard ridicat. Compania are sediul în Buftea, județul Ilfov și are aproximativ 50 de angajați. În anul financiar 2024, ABD a raportat venituri de aproximativ 6,3 milioane de euro, cu o marjă EBITDA de 11%.

Echipa Schoenherr care a asistat vânzătorul în tranzacție a fost coordonată de Mădălina Neagu (Partner) și i-a inclus pe Mihaela Popescu (Managing Attorney at Law), Alina Cristea (Senior Attorney at Law) și Ștefan Popa (Attorney at Law).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii