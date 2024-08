Schoenherr promovează patru avocați, inclusiv un nou partener local

Firma de avocatură Schoenherr și Asociații SCA anunță o nouă rundă de promovări: începând cu 1 august 2024, Nora Olah devine local partner, în timp ce Marta Gogoneață, Marcel Mămăligă și Darius Trușculete sunt promovați la poziția de senior attorney at law.

„Avocații promovați sunt specializați în litigii și arbitraje, insolvență și reorganizare, dreptul Uniunii Europene și dreptul concurenței, protecția datelor cu caracter personal, respectiv compliance, domenii în care activitatea Schoenherr și Asociații SCA s-a intensificat în ultimii ani. Fiecare dintre ei este un specialist confirmat în domeniul său de activitate și contribuie în mod efectiv la dezvoltarea ariei de practică din care face parte.‟ – a declarat Sebastian Guțiu, managing partner Schoenherr și Asociații SCA.

Detalii despre avocații promovați

Nora Olah (local partner, dispute resolution), care este avocat din anul 2012, s-a alăturat echipei Schoenherr în anul 2017. Experiența ei include asistarea companiilor multinaționale și locale într-un număr considerabil de litigii de contencios administrativ și fiscal (în special în domeniile fiscal, protecția consumatorului, dreptul mediului, concurență, alimentar, farmaceutice), litigii între profesioniști, litigii vizând proprietăți imobiliare și aspecte de urbanism, litigii de dreptul muncii. Totodată, a acordat asistență juridică în dosare de arbitraj în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Marta Gogoneață (senior attorney at law, data protection, compliance) este avocat din anul 2017 și s-a alăturat echipei Schoenherr în 2021. Are experiență semnificativă în asistarea companiilor multinaționale și locale în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, precum și în acordarea de asistență juridică generală pe aspecte de conformare.

Marcel Mămăligă (senior attorney at law, dispute resolution) este avocat din anul 2018 și s-a alăturat Schoenherr în același an. Are experiență considerabilă în acordarea de asistență în litigii comerciale, contencios administrativ și fiscal, procedura insolvenței și proceduri de prevenire a insolvenței, executare silită și proiecte de recuperare a creanței.

Darius Trușculete (senior attorney at law, competition, EU & foreign trade) este avocat și membru al echipei Schoenherr din anul 2018. Este un avocat experimentat de drept al concurenței, dreptul Uniunii Europene și comerț exterior, fiind implicat într-un număr semnificativ de proiecte în diverse sectoare, pe piețe naționale și internaționale.

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale independente de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii