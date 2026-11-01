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Actualitate

Scriitorul Gheorghi Gospodinov, după alegerile din Bulgaria: „Somnul societăților naște dictaturi” 

Raluca Ion
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Cel mai reputat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, a reacționat după alegerile de duminică din Bulgaria, unde rezultatele exit-poll o indică pe candidata pro-rusă Iliana Iotova drept favorită în alegerile prezidențiale. „În curând copiii vor întreba unde ați fost pe 1 noiembrie 2026”, le-a transmis scriitorul concetățenilor săi. 