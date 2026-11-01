Scriitorul Gheorghi Gospodinov, după alegerile din Bulgaria: „Somnul societăților naște dictaturi” 

Cel mai reputat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, a reacționat după alegerile de duminică din Bulgaria, unde rezultatele exit-poll o indică pe candidata pro-rusă Iliana Iotova drept favorită în alegerile prezidențiale. „În curând copiii vor întreba unde ați fost pe 1 noiembrie 2026”, le-a transmis scriitorul concetățenilor săi.

Potrivit sondajelor de la ieșirea de la urme, Iliana Iotova ar fi obținut peste 50% din voturi, în fața candidatului pro-occidental Andrei Ghiurov.

„Indiferența și tăcerea celor care altfel nu își doresc război și drone, nici să trăiască sub Putin, aduc la pachet tocmai ceea ce se presupune că nu au vrut. E interesant: o fi frica de a avea o poziție, calcul de conjunctură sau doar tăcere ca să nu-ți scrie lumea în privat? Somnul societăților naște dictaturi. Am decis următorii cinci ani. În curând copiii vor întreba unde ați fost pe 1 noiembrie 2026”, a scris duminică seară Gheorghi Gospodinov pe pagina sa de Facebook.

Într-un interviu acordat anul acesta pentru HotNews, scriitorul atrăgea atenția asupra riscului de a încerca să îi faci pe plac lui Putin.

„Suntem și în aceeași orbire ca în acea zi de 1 septembrie 1939 (n.r. Data la care Germania nazistă a invadat Polonia). Mulți oameni cred naiv că, dacă cererile lui Putin sunt satisfăcute și i se acordă o parte din Ucraina, totul se va termina pașnic și în liniște. Am văzut deja acest lucru cu pretențiile teritoriale ale lui Hitler și știm că lucrurile nu s-au terminat bine pentru Europa”, spunea el.

Tot el sublinia atunci că suntem într-un „Alzheimer colectiv” „Aș spune că este indus în mod deliberat. Iar absența memoriei dă naștere unor monștri. Mai precis, îi învie pe monștrii de ieri. Chiar și oamenii care ar trebui să-și amintească de acești monștri – bulgarii și românii știu asta – încetează brusc să-i recunoască și se supun din nou și din nou lor.”

Cel mai tradus scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, 58 de ani, este laureat al unuia dintre cele mai prestigioase premii din literatură, International Booker Prize, pe care l-a primit în 2023 pentru romanul „Refugiul timpului”. A publicat poezie, proză, eseuri, piese de teatru și a realizat scenarii de film. Scrie în mod regulat articole pentru cotidianul bulgar Dnevnik și pentru Deutsche Welle. Din opera lui, au fost publicate în limba română, în imprintul Anansi al Editurii Trei, „Refugiul timpului”, „Fizica tristeții” și „Un roman natural”.