Scrisoare comună semnată de aproape 100 de jurnaliști de la televiziunea publică maghiară, după ce Magyar a anunțat suspendarea știrilor

Liderul opoziției, Peter Magyar, se adresează susținătorilor săi în timpul unui marș la Budapesta, duminică, 15 martie 2026.Credit line: Denes Erdos / AP / Profimedia

Jurnaliștii cer restabilirea imediată a imparțialității în modul de relatare a știrilor, în urma promisiunii făcute de câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, de a reorganiza presa de stat, potrivit unei scrisori obținute de Reuters.

Magyar, al cărui partid de centru-dreapta, TISZA, a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, a anunțat miercuri, într-un interviu la televiziunea publică, suspendarea difuzării știrilor de către presa de stat până când se va putea asigura o acoperire imparțială a știrilor, ca parte a unor măsuri mai ample de restabilire a libertății presei.

Criticii din țară și din străinătate au afirmat că emisiunile de știri ale presei de stat maghiare au devenit un portavoce al guvernului Viktor Orban. De altfel, în cei 16 ani la conducerea guvernului Orban a luat numeroase măsuri care au vizat presa critică.

„Obiectivul nostru este ca autonomia editorială a agenției naționale de știri să fie restabilită”, au scris jurnaliștii în scrisoarea datată 15 aprilie. „Astfel încât să putem decide din nou despre ce evenimente relatăm și cum ar trebui să se desfășoare acoperirea, pe baza propriilor noastre principii profesionale.”

Scrisoarea, despre care a scris prima dată site-ul de știri HVG, a fost adresată Anitei Altorjai, CEO al Duna Médiaszolgáltató Zrt, holdingul care grupează toate canalele de televiziune de stat, MTI și posturile de radio, precum și lui Daniel Papp, CEO al MTVA, care este responsabil pentru producția de conținut.

Cele două instituții nu au răspuns imediat la întrebările Reuters care solicitau un comentariu.

Ce a spus Magyar despre presa de stat

Magyar a declarat că guvernul său, care se va bucura de o majoritate confortabilă în parlament, va adopta o nouă lege a presei, va înființa o nouă autoritate în domeniul mass-mediei și „va crea condițiile profesionale necesare pentru ca presa de stat să își îndeplinească efectiv misiunea”.

„Fiecare maghiar merită o presa de serviciu public care să difuzeze adevărul”, a declarat Magyar miercuri la postul de radio de stat Kossuth, unde Orbán era invitat săptămânal, în timp ce politicienii din opoziție erau invitați foarte rar.

Observatorii și analiștii din domeniul presei afirmă că această sarcină reprezintă o provocare majoră, care va modela peisajul media din Ungaria pentru o lungă perioadă de timp.

„Noul guvern are o oportunitate majoră de a începe să abordeze criza drepturilor din Ungaria prin restabilirea statului de drept și revigorarea instituțiilor democratice”, a declarat Lydia Gall, cercetătoare pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch, într-o declarație făcută săptămâna aceasta.

Noul guvern condus de Peter Magyar este așteptat să intre în funcție din luna mai.