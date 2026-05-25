Scrisoare deschisă către Predoiu și conducerea IGPR. 44 de organizații și redacții cer explicații după acuzațiile purtătorului de cuvânt al Poliției Române la adresa Recorder

44 de organizații neguvernamentale și redacții, inclusiv HotNews, îi solicită ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și conducerii Poliției Române să precizeze dacă se delimitează de declarațiile făcute de Georgian Drăgan, directorul Cabinetului Inspectorului General al Poliției Române, după publicarea documentarului Recorder „Poliție aservită”. Într-o scrisoare deschisă publicată luni de Active Watch, semnatarii îl acuză pe reprezentantul IGPR că a discreditat jurnaliștii, sursele și susținătorii publicației.

„Organizațiile neguvernamentale și redacțiile semnatare își exprimă indignarea față de afirmațiile făcute (…) de chestorul de poliție Georgian Drăgan (…) care a acuzat publicația Recorder că are drept scop «destabilizarea instituțiilor Statului Român»”, se arată în document.

Afirmațiile au fost făcute în urma publicării documentarului „Poliție aservită”, care analizează sistemul numirilor interimare în funcțiile de conducere din Poliția Română.

În scrisoarea deschisă, organizațiile și redacțiile afirmă că este „inacceptabil” ca un reprezentant al Poliției Române să susțină că un material jurnalistic de interes public ar avea ca scop destabilizarea instituțiilor statului, ar pune în pericol siguranța cetățenilor și ar depăși cadrul legal al informării publice.

„Acuzațiile sunt de o gravitate maximă și nu ar trebui să fie aruncate în spațiul public fără a fi riguros dovedite”, se arată în document.

Semnatarii critică și faptul că reprezentantul IGPR s-a concentrat asupra celor doi lideri sindicali care apar în documentarul Recorder, în loc să răspundă punctual problemelor ridicate de investigație.

„Considerăm că este la fel de periculos ca IGPR (…) să se concentreze pe a-i discredita, pe un ton amenințător, pe cei doi șefi de sindicat care au apărut în documentar”, se afirmă în scrisoare.

Critici privind declarațiile despre „cei din spatele materialelor Recorder”

Un alt punct vizat de scrisoarea deschisă îl reprezintă declarațiile lui Georgian Drăgan referitoare la persoanele aflate „în spatele materialelor Recorder”.

“(…) dacă îmi permiteți o (…) apreciere personală, celor care se află în spatele acestor materiale – nu mă refer la jurnaliștii Recorder – să-și calibreze activitățile viitoare și să nu mai încerce sa destabilizeze instituțiile statului român, pentru ca asta îi va putea face vulnerabili atât pe ei, cât și pe cetățenii României”, a spus Georgian Drăgan în conferința de presă.

„În spatele documentarelor Recorder nu se pot afla decât jurnaliștii Recorder, care decid ce, cum, unde, de ce și când publică”, se mai arată în scrisoare.

Organizațiile și redacțiile semnatare critică și modul în care Poliția Română a reacționat ulterior, prin mai multe postări publicate pe Facebook, apreciind că Georgian Drăgan nu a răspuns întrebărilor ridicate în spațiul public și s-a limitat la a susține că instituția respectă libertatea presei și libertatea de exprimare.

În final, acestea formulează două solicitări către ministrul de Interne și conducerea Poliției Române: să precizeze dacă se delimitează de afirmațiile lui Georgian Drăgan și să analizeze conduita acestuia, pe care o califică drept „lipsită de profesionalism”, caracterizată prin „insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor, a surselor acestora și a susținătorilor acestora”.

Acuzațiile făcute de „vocea IGPR” după documentarul Recorder

Georgian Drăgan a afirmat că jurnaliștii de la Recorder au lansat „acuzaţii nefondate, fără niciun fundament factual”. Drăgan a vorbit și despre un „modus operandi” care „depășește cadrul legal din punctul nostru de vedere privind libera informare a cetățenilor” și „implicit, asigurarea securității cetățenilor este afectată”.

În timpul conferinței de presă, Georgian Drăgan a acuzat faptul că Recorder nu a publicat integral punctul de veder al Ministerului de Interne. A fost însă contrazis cu dovezi de jurnalistul Alex Nedea, autorul investigației.

Drăgan a spus că a văzut toată investigația, după care a recunoscut că nu a văzut decât 25 de minute din cele 49 ale materialului și a spus că pe restul l-a ascultat.

„Până la minutul 20-24 l-am văzut cu ochii mei, materialul, nu era răspunsul, după acel minut doar am ascultat pentru că trebuia să-mi pregătesc și eu materialul pentru conferința de presă, că nu doar cu dumneavoastră trebuia să discut aici. Ați observat că și ceilalți colegi din presă au avut anumite întrebări la care a trebuit să răspund și nu pot să fac o conferință de presă fără să vin cu date certe pe care să le prezint publicului, că nu trebuie să le primiți doar dumneavoastră. După care am ascultat la căști dacă chiar doriți să aflați, la căști acel material și nu am auzit să fi citit dumneavoastră sau alt coleg de la montaj răspunsul IGPR sau răspunsul Ministerului de Interne. Ați făcut acest lucru?”, a spus Georgian Drăgan, în conferință.

În replică, Alex Nedea a spus că „este prezentat pe ecran în integralitate, cum ni s-a cerut”.