Un fost șef al poliției italiene, care și-a luat viața săptămâna trecută în timp ce era anchetat pentru presupusa obstrucționare a unei investigații privind asasinarea cu 34 de ani în urmă a unui cunoscut magistrat de către mafie, și-a apărat activitatea într-o scrisoare de adio, făcută publică vineri.

Gianni De Gennaro a fost găsit mort la reședința sa de la țară din Toscana în data de 21 noiembrie. Procurorii solicitaseră arestarea fostului șef al poliției, în vârstă de 78 de ani în momentul morții, în cadrul unei noi anchete privind uciderea celebrului judecător antimafie Paolo Borsellino, care a fost asasinat în 1992 într-un atentat cu mașină-capcană.

„În câteva minute nu voi mai fi aici și, prin urmare, puteți înțelege foarte bine că un om condamnat la moarte nu poate minți”, a scris De Gennaro într-o scrisoare pusă la dispoziție integral de familia sa pentru Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano și alte ziare din Italia, preluate de Reuters.

„Am respectat întotdeauna ordinele care mi-au fost date și am îndeplinit atribuțiile care mi-au fost încredințate, chiar și atunci când aș fi preferat să nu o fac, cu implicare și devotament”, a mai scris el, adăugând că și-a slujit țara „cu onestitate și loialitate”.

La Stampa arată că el a avut un mesaj și pentru cei care l-au acuzat că a fost un om al puterii, atașat de funcții și de poziții prestigioase, De Gennaro chemând ca „martori” foști șefi de guvern precum Enrico Letta, Giuseppe Conte sau Romano Prodi:

„Provoc pe oricine să afirme că am cerut vreodată ceva pentru mine însumi. În schimb, m-am ocupat de toți cei care aveau nevoie de ajutorul meu”.

„Sper ca, în fața avalanșei de falsuri care mă copleșește acum, adevărul să iasă în cele din urmă la iveală”, a mai scris acesta în scrisoarea de rămas-bun.

Potrivit Corriere della Sera, scrisoarea sa finală, datată 20 noiembrie, a fost găsită alături de un hard disk pe care poliția nu reușise să îl descopere în timpul perchezițiilor efectuate la reședințele lui De Gennaro, în cadrul anchetei.

„Nu conține niciun mister și niciun secret”, a afirmat De Gennaro despre hard disk, precizând că acesta reprezenta o arhivă profesională pe care nu dorea să o lase în mâinile unor persoane pe care le considera incapabile să îi evalueze în mod corespunzător conținutul.

Scrisoarea integrală a fostului șef al poliției italiene:

„Acesta este testamentul meu moral.

Aici se află obiectul dorințelor, hard diskul pe care îl caută toată lumea.

Nu conține mistere și nici secrete, ci doar documentele justificative și dovezile referitoare la aproximativ 40 de ani din ceea ce a reprezentat o parte a vieții mele, marcată de suferințe și amărăciuni.

Examinați-l cu atenție, dar cu seninătate și fără speculații inutile privind presupuse dedesubturi.

Am încercat doar să evit ca acesta să ajungă în posesia unor persoane pe care nu le consideram capabile să-i evalueze conținutul.

Îl păstram exclusiv cu scopul de a lăsa moștenire experiențele mele profesionale sau, în caz de nevoie, de a-mi reîmprospăta memoria atunci când s-ar fi ivit necesitatea de a se face dreptate. La urma urmei, trăim într-o țară în care se caută dovezi referitoare la o crimă petrecută în urmă cu 51 de ani.

Nu există mistere, nu există secrete.

Păstram toate aceste documente în format fizic, în zeci de dosare voluminoase, iar de fiecare dată când trebuia să mă mut sau să le transport, acest lucru presupunea un efort enorm.

Astfel, am decis, cu ajutorul secretariatului meu, să le convertesc în format digital.

Când mi s-a spus că suportul de stocare pe care îl folosisem putea duce la pierderea conținutului, am transferat totul pe un dispozitiv de generație nouă și am cerut ajutorul fiului meu, deoarece singur nu aș fi reușit să fac acest lucru.

Atât. Niciun mister.

Neavând totuși încredere în fiabilitatea rezultatului, am decis să păstrez și vechiul dispozitiv, implicând, în mod stupid, un prieten la care țin.

Peste câteva minute nu voi mai fi aici și, prin urmare, înțelegeți bine că un om „condamnat la moarte” nu poate minți.

De aceea vreau să le spun tuturor că nu mi-am trădat niciodată jurământul de credință față de Patrie.

Mi-am servit țara cu onestitate și loialitate.

Am respectat întotdeauna ordinele care mi-au fost date și mi-am îndeplinit sarcinile care mi-au fost încredințate, chiar și împotriva propriei voințe, cu toată implicarea și seriozitatea.

Enrico Letta poate depune mărturie cu privire la reticența mea de a accepta funcția de președinte al Finmeccanica, în măsura în care, pentru a mă convinge, a solicitat ca președintele Republicii să mă telefoneze.

Giuseppe Conte vă poate spune că am încercat în zadar să mă sustrag numirii în funcția de președinte al Băncii Popolare di Bari, dar că, în cele din urmă, m-am supus ordinului.

Gianni Letta vă va putea confirma că a fost cel care mi-a transmis solicitarea de a-mi asuma sarcina de președinte al Eurolink.

Am fost demis din funcția de șef al Poliției de către Romano Prodi, care a avut grijă ca eu să aflu acest lucru din răspunsurile sale la o sesiune de întrebări adresate Guvernului („question time”), așadar în direct, la televiziune.

Îl puteți întreba și pe Giuliano Amato, care vă va confirma că, printr-o scrisoare pe care am redactat-o, nu am solicitat nicio funcție, în afara posibilității de a-mi exercita atribuțiile de prefect în orice oraș.

Provoc pe oricine să afirme că am cerut vreodată ceva pentru mine însumi.

În schimb, m-am ocupat de toți cei care aveau nevoie de ajutorul meu.

Căutați și veți găsi zeci de martori, cu condiția ca aceștia să aibă îndrăzneala de a ieși în față.

Nu am făcut însă niciodată nimic pentru familia mea, iar pentru acest lucru nu pot decât să regret.

Am muncit întotdeauna cu implicare și onestitate în slujba Statului.

Cel mai probabil am făcut greșeli, poate chiar unele de neiertat, dar întotdeauna și numai pentru a-mi îndeplini îndatoririle.

Pentru greșelile pe care le-am făcut nu pot decât să-mi cer iertare, însă nu le pot șterge.

Nu am trădat niciodată încrederea celor care mi-au acordat-o și nu am trădat niciodată prietenia.

Acum nu pot decât să-mi cer iertare și să implor iertarea acelor persoane pe care, fără să vreau, le-am implicat în problemele cu care se confruntă astăzi.

Sper ca, în cele din urmă, adevărul să prevaleze asupra avalanșei de falsuri care mă copleșește acum.

Cu credință,

Gianni De Gennaro”.

Fostul oficial italian va fi îngropat luni

Moartea lui De Gennaro a provocat unde de șoc în întreaga clasă politică din Italia.

El a fost șeful Poliției Naționale între 2000 și 2007, după ce jucase un rol important în lupta împotriva mafiei siciliene Cosa Nostra în anii 1980 și 1990. A condus de asemenea serviciile de informații și a ocupat funcția de președinte al companiei din industria de apărare Finmeccanica-Leonardo.

Funeraliile lui De Gennaro sunt programate să aibă loc luni la Roma, printre invitați urmând să se numere și președintele Sergio Mattarella, potrivit relatărilor din presa italiană.

Procurorii din orașul sicilian Caltanissetta investighează presupusele eforturi de compromitere a anchetei desfășurate după asasinarea lui Borsellino.

Poliția a identificat inițial mai mulți suspecți care au fost ulterior declarați nevinovați, iar magistrații examinează acuzațiile potrivit cărora anchetatorii ar fi recurs la constrângeri pentru a obține mărturisiri false. Motivele care ar fi stat la baza acestor acțiuni sunt contestate.

Procurorii suspectează că De Gennaro ar fi putut fi implicat, acuzație pe care acesta a negat-o. Un judecător a respins luna aceasta cererea de plasare a sa în arest la domiciliu, motivând că nu există suficiente probe.