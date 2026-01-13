Scrisoarea disperată a unei bucureștence fără căldură de pe 4 ianuarie și valul de susținere pe care l-a generat. Ce le cere lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan

În cele mai geroase zile și nopți din această iarnă, în aproape jumătate din București sunt, în continuare, probleme uriașe cu furnizarea de căldură și apă caldă.

Vorbim despre 4 din 10 blocuri / imobile din oraș, racordate la sistemul centralizat de termoficare.

O reacție în lanț s-a declanșat după avaria majoră de acum mai mult de o săptămână, de la CET Sud, iar veștile proaste nu contenesc: azi, Termoenergetica a amânat, din nou, termenul estimat la care lucrurile vor reveni, cât de cât, la normal: zeci de mii de bucureșteni vor tremura în case până vineri, pe 16 ianuarie.

În acest context, o bucureșteancă din Sectorul 3 a trimis, la Primăria Capitalei, o scrisoare care e adresată nu doar PMB, ci și președintelui Nicușor Dan, în calitate de primar general al Capitalei până anul trecut, dar și premierului Ilie Bolojan.

Citește, pe B365.ro, scrisoarea acestei bucureștence, care vorbește inclusiv despre incapacitatea de furnizare a unor servicii publice esențiale.

Foto: Dreamstime