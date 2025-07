Scrisoarea pe care Ilie Bolojan a primit-o înaintea Congresului: PNL trebuie să restituie 14 milioane de lei în 30 de zile

Cu datorii de peste 30 de milioane de euro, PNL a primit o nouă lovitură în această săptămână: trebuie să returneze 14 milioane de lei către Autoritatea Electorală Permanentă. Decizia vine în urma campaniei lui Nicolae Ciucă, din noiembrie 2024.

Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat în primăvara lui 2025 rapoartele de control pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Deciziile finale au fost trimise în această săptămână către patru partide care au de restituit bani: PNL, USR, AUR și Forța Dreptei.

„Rapoartele au fost tergiversate de conducerea AEP pentru a nu bloca conturile PNL înaintea campaniei prezidențiale. Au primit ok-ul final săptămâna aceasta și au fost trimise către partide”, au declarat surse politice pentru HotNews.

Banii pentru campania lui Ciucă

Decizia AEP prevede în cazul PNL că trebuie să restituie 14 milioane de lei într-un termen de 30 de zile. Suma reprezintă banii utilizați în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024 din subvenția partidului.

În decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului Ciolacu, au fost restituie integral toate finanțele cheltuite de partide și candidații independenți.

OUG din 12 decembrie 2024 preciza că anularea alegerilor a fost un eveniment extraordinar și că a fost adoptată deoarece legea finanțării campaniilor electorale nu conține prevederi în cazul anulării alegerilor. Banii au fost virați tuturor partidelor și candidaților până la finalul anului trecut.

Controlul efectuat de AEP la începutul acestui an a ajuns la concluzia că partidele nu pot să folosească sumele din subvenție și apoi să aibă dreptul să fie și rambursate.

„Statul a dat banii prin subvenție. Dacă ai cheltuit suma, nu îți mai dă încă o dată prin rambursare. Așa este legea partidelor, OUG nu se aplică altfel. Partidele nu au înțeles asta, dar AEP le-a explicat procedura legală și acum PNL trebuie să restituie cea mai mare sumă”, au precizat surse politice pentru HotNews.ro.

Rapoartele depuse de PNL la Autoritatea Electorală Permanentă, consultate de HotNews.ro, arată că partidul a transferat în contul de campanie al candidatului Nicolae Ciucă 14,1 milioane de lei. Aceasta este suma imputată acum de Autoritate.

Termenul legal de plată este de 30 de zile, conform procedurii legale. Secretarul general al PNL, Adrian Veștea, nu a putut fi contactat pentru a prezenta un punct de vedere.

Site-ul de investigații Snoop.ro a prezentat, în februarie 2025, situația financiară a PNL care a acumulat datorii sau sume de plătit de peste 30 de milioane de euro.

Ilie Bolojan a comandat la instalarea sa în funcția de președinte interimar al partidului un audit financiar, care nu a fost prezentat până la acest moment liderilor de organizații. Surse din partid susțin că prezentarea auditului se va face săptămâna viitoare, înainte de Congresul din 12 iulie.

Liberalii au încălcat și legea care obligă partidele să depună până la 30 aprilie raportul de venituri și cheltuieli.

„În momentul când vor fi clarificate toate aspectele legate de audit, Partidul Național Liberal va depune raportul de venituri și cheltuieli”, a precizat PNL prin intermediul Departamentului de Comunicare într-un răspuns pentru HotNews din 1 iulie 2025.

USR trebuie să restituie peste 5 milioane de lei

USR trebuie să ramburseze cu puțin peste 5 milioane de lei, potrivit raportului de control al AEP și deciziei care a fost trimisă deja partidului.

„Decizia a venit în cursul zilei de astăzi pe mail de la mandatarul nostru financiar în urma informării de către AEP că a terminat controlul pe 2024, alegeri prezidențiale, și alegerile prezidențiale 2025. Avem de rambursat undeva la 5.1 milioane de lei. Noi vom returna banii, dar trebuie să am și o discuție politică pentru a vedea exact decizia finală. În principiu, am pus banii deoparte pentru că știam că nu a fost ok restituirea și am așteptat deciziile finale. Vom returna banii”, a declarat pentru HotNews, secretarul general al USR, Ciprian Necula.

AUR are de returnat un milion de lei din campania lui George Simion

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a precizat pentru HotNews că a fost informat despre decizia Autorității Electorale Permanente în urmă cu două zile.

„Suma este cu puțin peste un milion de lei, după alegerile anulate în mod ilegal în decembrie 2024. Vom respectata toate prevederile legale, suma se află în analiza departamentului juridic al AUR pentru a vedea dacă o vom contesta. Vom analiza tot raportul de control, nu doar această prevedere”, a precizat Marius Lulea (AUR) pentru HotNews.

Forța Dreptei a folosit în campania din 2024 cu puțin peste 200.000 de lei din finanțarea publică.

PSD, partidul care a cheltuit cei mai mulți bani în campania electorală din noiembrie 2024, nu are nimic de restituit în urma candidaturii lui Marcel Ciolacu. Social-democrații nu au folosit subvenția, ci doar împrumuturile acordate către PSD și transferate ulterior în contul de campanie.