Scrisoarea unui primar către Bolojan, Grindeanu și Fritz: Aleşii locali ai PNL, PSD şi USR „au alianțe din ce în ce mai sudate cu AUR”. De ce îi acuză

Edilul din Ploieşti, Mihai Poliţeanu, ales ca independent, a transmis, luni, o scrisoare deschisă liderilor PNL, PSD şi USR, în care reclamă că aleşii locali ai celor trei formaţiuni blochează proiectele benefice oraşului, iar acest lucru „nu lovește în primar, ci în ploieştenii care plătesc prețul stagnării”.

Mihai Poliţeanu le explică lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi Dominic Fritz că li se adresează „fără ocolişuri”, pentru că situaţia municipiului Ploieşti nu mai permite politeţuri sterile şi amânări convenabile”.

„În timp ce oraşele pe care le conduceţi sau le-aţi condus şi pe care le reprezentaţi în calitate de parlamentari au reuşit să atragă investiţii, să modernizeze infrastructura şi să crească nivelul de trai, Ploieştiul a rămas în urmă. Nu din lipsă de potenţial, ci din cauza incompetenţei şi relei-voinţe a fostelor administraţii, care fie nu au accesat fonduri nerambursabile, fie le-au pierdut”, afirmă Poliţeanu în scrisoarea deschisă publicată de News.ro.

Primarul spune că rezultatul este una dintre cele mai scăzute rate de atragere a fondurilor europene din România, „aproape nimic în ultimii 15 ani”.

Primarul Mihai Polițeanu, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Avem alianţe din ce în ce mai sudate cu AUR”

„Astăzi, în loc să recuperăm decalajul, la Ploieşti PSD, PNL şi USR aleg să blocheze orice proiect care poate îmbunătăţi lucrurile. În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluţii, avem alianţe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare. Această atitudine nu loveşte în primar, aşa cum cred şi speră colegii dumneavoastră locali, ci în ploieştenii care plătesc prețul stagnării”, le scrie primarul liderilor celor trei partide.

Mihai Poliţeanu reclamă că, într-o şedinţă organizată săptămâna trecută, consilierii locali ai PSD, PNL, USR şi AUR „au blocat proiecte esenţiale pentru Ploieşti, inclusiv realizarea primului parc modern de după 1989” şi cumpărarea a 20 de tramvaie noi pentru care Ploieştiul ar fi făcut un împrumut cu dobândă sub cea a pieţei.

„Totul, fie fără explicaţii, fie cu explicaţii ce reprezintă un afront direct la ploieşteni: lipsa timpului necesar pentru analiză, în condiţiile în care vorbim despre proiecte pregătite şi anunţate de executivul primăriei de aproape 1 an”, adaugă el.

Blocajul, „o sfidare directă a voinţei cetăţenilor”

Edilul spune că atitudinea consilierilor a generat nemulţumirea localnicilor, o petiţie prin care ploieştenii cer adoptarea proiectelor strângând peste 6.000 de semnături în 24 de ore.

„Reacţiile venite din partea consilierilor arată însă că nici acest lucru nu contează pentru ei – ce dacă oamenii îşi doresc dacă ei îi pot ignora? Acest episod arată limpede că blocajul nu este o simplă dispută politică, ci o sfidare directă a voinţei cetăţenilor şi o frână pusă dezvoltării oraşului”.

Mihai Poliţeanu mai spune că administraţia locală a redus deja major cheltuielile cu funcţionarea la începutul anului, tocmai pentru a crea spaţiu bugetar pentru dezvoltare, iar Ploieştiul are un grad de îndatorare de 6% ceea ce reprezintă o oportunitate fantastică pentru investiţii.