Scumpirea biletului la metrou, anulată de către ministrul interimar Miruță: „Este nejustificat, am închis definitiv acest subiect”

Scumpirea biletului la metrou, de la 5 la 7 lei, va fi anulată oficial, a anunțat vineri ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, după ce anterior el suspendase scumpirea timp de 60 de zile. El a anunțat că nu a acceptat argumentele Metrorex pentru scumpirea biletului și că viitorul ministru care va veni, dacă va decide că este necesar o creștere a tarifului, „va avea un drum mai lung de făcut” .

Miruță a anunțat vineri că a primit un raport preliminar al Corpului de Control care a verificat activitatea Metrorex și dacă motivele invocate de conducerea metroului pentru scumpirea călătoriei stau în picioare sau nu.

„Am cerut să înțeleg care sunt argumentele. Până să înțeleg argumentele am suspendat două luni această creștere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute, de la 1 iulie – dacă nu se ia nicio măsură – tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de Control, din raportul preliminar lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație de a recupera banii – penalitățile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit către Metrorex, sunt de ordinul a zeci de milioane de euro.

Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat. Motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei. Nu se mai pune problema amânării, am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou, fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut”, a spus Miruță.

El a mai spus că nu vede probleme din punct de vedere operațional care să apară din cauza rămânerii tarifelor la actualul nivel. „În estimarea mea nu există astfel de riscuri. Există foarte mult spațiu la metrou, chiar de mâine, de a se reduce semnificativ cheltuielile”, a spus Miruță.

El a indicat o schimbare la nivelul optimizării resursei de muncă dar și creșterea sumelor colectate pentru închirierea spațiilor și pentru reclame.

„Se dădeau primul venit, primul servit, pe ochi frumoși, unu mai mult, unu mai puțin. Nu există un cadru legal pentru asta. Nu trebuie să se revină în stațiile de metrou cu toate chioșcurile și toate maghernițele pe care oamenii trebuie să le ocolească. Dar se poate face un plan astfel încât să existe o metodă civilizată de a obține bani din închirerea anumitor suprafețe. Nu se dorește reglementarea pentru a lăsa loc politicului să decidă pe ochi frumoși”, a spus Miruță.

Scumpirea biletelor la metrou, aprobate în ultimele zile ale ministrului PSD la Transporturi

Scumpirea biletului la metrou a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex în luna aprilie, iar ministrul demisionar al Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a aprobat-o, cu o zi înainte să-și dea demisia.

Astfel, tariful unei călătorii urma să crească, de la 1 mai, de la 5 lei la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 lei la 14 lei și pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore urma să se scumpească la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, și cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

Ulterior, pe 29 aprilie, la două zile după preluarea interimatului la Transporturi, ministrul USR Radu Miruță a anunțat că suspendă scumpirea biletelor la metrou timp de 60 de zile.

Penalități de 60 de milioane de euro, neîncasate de Metrorex

La momentul deciziei de suspendare a scumpirii biletului de la Metrou, Miruță a indicat o serie de penalități pe care Metrorex nu le-a încasat, sume care ar fi acoperit nevoile financiare invocate de companie pentru creșterea tarifelor.

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a scumpi de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. (…) Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 milioane de lei pe an. La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex”, spunea la final de aprilie Radu Miruță.

Ministrul facea referire la contractul cu firma franceză Alstom care a cumulat întârzieri uriașe la livrarea de trenuri de metrou. Alstom avea obligația contractuală de a pune în circulație 13 noi trenuri de metrou până în iunie 2023, iar până în prezent niciun tren nou nu a fost introdus în circulație.

„Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet”, spunea Miruță.