Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU / „Refacerea completă este esențială”
Scutul protector la centrala nucleară de la Cernobîl, construit pentru a izola materialele radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de siguranță din cauza avariilor provocate de o dronă, a afirmat agenția nucleară a ONU, fiind vorba de un atac despre care Ucraina spune că a fost desfășurat de Rusia, transmite Reuters.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că o inspecție efectuată săptămâna trecută asupra structurii de izolare din oțel finalizată în 2019 a constatat că impactul dronei care a lovit în februarie a degradat structura.
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că „misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”.
Grossi a spus că reparațiile au fost deja efectuate, „dar refacerea completă este esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.
ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu o încărcătură puternic explozivă a lovit centrala, provocând un incendiu și avariind învelișul de protecție din jurul reactorului numărul patru, distrus în dezastrul din 1986.
Autoritățile afirmat au declarat că drona era rusă. Moscova a negat că ar fi atacat centrala. Autoritățile ucrainene au publicat atunci imagini cu lovitura și urmările ei:
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history's worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 14, 2025
Nivelurile de radiații au rămas normale și stabile și nu au fost raportate scurgeri de radiații, a declarat ONU în februarie.
Explozia de la Cernobîl din 1986 a provocat radiații în toată Europa și a determinat autoritățile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni și echipamente pentru a face față situației. Ultimul reactor funcțional al centralei a fost închis în 2000.
Rusia a ocupat centrala și zona înconjurătoare timp de mai mult de o lună în primele săptămâni ale invaziei sale din februarie 2022 în Ucraina, în timp ce forțele sale au încercat inițial să avanseze spre capitala ucraineană Kiev.