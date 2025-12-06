Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU / „Refacerea completă este esențială”

Locul unde o dronă de atac rusească a lovit noua incintă de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl. FOTO: TARASOV / Avalon / Profimedia

Scutul protector la centrala nucleară de la Cernobîl, construit pentru a izola materialele radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de siguranță din cauza avariilor provocate de o dronă, a afirmat agenția nucleară a ONU, fiind vorba de un atac despre care Ucraina spune că a fost desfășurat de Rusia, transmite Reuters.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că o inspecție efectuată săptămâna trecută asupra structurii de izolare din oțel finalizată în 2019 a constatat că impactul dronei care a lovit în februarie a degradat structura.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că „misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a spus că reparațiile au fost deja efectuate, „dar refacerea completă este esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu o încărcătură puternic explozivă a lovit centrala, provocând un incendiu și avariind învelișul de protecție din jurul reactorului numărul patru, distrus în dezastrul din 1986.

Autoritățile afirmat au declarat că drona era rusă. Moscova a negat că ar fi atacat centrala. Autoritățile ucrainene au publicat atunci imagini cu lovitura și urmările ei:

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

A Russian drone struck Chornobyl, damaging the New Safe Confinement and causing a fire at the site of one of history's worst nuclear disasters. Leaders gathering today in Munich face a choice: stop Russia or face a global disaster. Russia must be forced to peace through strength. pic.twitter.com/1i5v0PoEql — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 14, 2025

Nivelurile de radiații au rămas normale și stabile și nu au fost raportate scurgeri de radiații, a declarat ONU în februarie.

Explozia de la Cernobîl din 1986 a provocat radiații în toată Europa și a determinat autoritățile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni și echipamente pentru a face față situației. Ultimul reactor funcțional al centralei a fost închis în 2000.

Rusia a ocupat centrala și zona înconjurătoare timp de mai mult de o lună în primele săptămâni ale invaziei sale din februarie 2022 în Ucraina, în timp ce forțele sale au încercat inițial să avanseze spre capitala ucraineană Kiev.

