Sari direct la conținut
Actualitate

Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU / „Refacerea completă este esențială”

HotNews.ro
Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU / „Refacerea completă este esențială”
Locul unde o dronă de atac rusească a lovit noua incintă de izolare de la centrala nucleară de la Cernobîl. FOTO: TARASOV / Avalon / Profimedia

Scutul protector la centrala nucleară de la Cernobîl, construit pentru a izola materialele radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de siguranță din cauza avariilor provocate de o dronă, a afirmat agenția nucleară a ONU, fiind vorba de un atac despre care Ucraina spune că a fost desfășurat de Rusia, transmite Reuters.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că o inspecție efectuată săptămâna trecută asupra structurii de izolare din oțel finalizată în 2019 a constatat că impactul dronei care a lovit în februarie a degradat structura.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că „misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a spus că reparațiile au fost deja efectuate, „dar refacerea completă este esențială pentru a preveni degradarea în continuare și pentru a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

ONU a raportat pe 14 februarie că autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă cu o încărcătură puternic explozivă a lovit centrala, provocând un incendiu și avariind învelișul de protecție din jurul reactorului numărul patru, distrus în dezastrul din 1986.

Autoritățile afirmat au declarat că drona era rusă. Moscova a negat că ar fi atacat centrala. Autoritățile ucrainene au publicat atunci imagini cu lovitura și urmările ei:

Nivelurile de radiații au rămas normale și stabile și nu au fost raportate scurgeri de radiații, a declarat ONU în februarie.

Explozia de la Cernobîl din 1986 a provocat radiații în toată Europa și a determinat autoritățile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni și echipamente pentru a face față situației. Ultimul reactor funcțional al centralei a fost închis în 2000.

Rusia a ocupat centrala și zona înconjurătoare timp de mai mult de o lună în primele săptămâni ale invaziei sale din februarie 2022 în Ucraina, în timp ce forțele sale au încercat inițial să avanseze spre capitala ucraineană Kiev.

Alegeri București 2025 - Sondaje Live | HotNews.ro
Alegeri București 2025 7 Decembrie
Actualizat Live
Primăria Capitalei

Ce spun sondajele acum

Clasamentul candidaților sincronizat din toate sondajele publice

Băluță
Ciucu
Alexandrescu
Drulă
Vezi analizele
Surse: INSCOP, CURS, Atlas Intel • Decembrie 2025

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro