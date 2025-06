Se apropie termenul limită până la care se poate depune SAF-T de către contribuabilii mici. Care sunt amenzile și termenul de prescripție

În anul 2025 intervine obligația depunerii declarației SAF-T (F406) și de către contribuabilii mici. Aceștia pot avea ca perioadă de raportare fie trimestrul calendaristic, fie luna calendaristică.

Potrivit anexei nr. 4 alin. (5) la OpANAF nr. 1783/2021 privind depunerea SAF-T, perioada de grație pentru depunerea primei declarații SAF-T considerată a fi în termen este:

3 luni pentru contribuabilii care au perioada de raportare trimestrul. Acest lucru înseamnă că declarația SAF-T aferentă trimestrului I din anul 2025 trebuie depusă până în data de 30 iunie 2025 pentru a fi considerată depusă în termen. Termenul pentru depunerea declarației SAF-T aferentă trimestrului al II-lea este cel uzual, până la finele lunii următoare trimestrului încheiat, adică data de 31 iulie 2025;

Contribuabilii care au luna calendaristică ca perioadă de declarare beneficiază de o perioadă de grație de 6 luni pentru luna ianuarie 2025 calculate de la data de 1 februarie 2025. Pentru lunile februarie-iunie 2025, această perioadă de 6 luni se diminuează treptat cu câte o lună. Practic, pentru acești contribuabili care au perioada fiscală luna, depunerea declarației SAF-T (F406) corespunzătoare perioadei ianuarie-iunie 2025 se consideră a fi depusă în termen dacă se realizează până în data de 31 iulie 2025.

„O firmă mică se poate trezi cu 5 X 12 amenzi, adică 60.000 de lei într-un an. Atenție, inclusiv firmele fără activitate, nu există o excepție la companii. Și întreprinderile străine care sunt înregistrate cu cod TVA în România trebuie să depună SAF-T, deci orice societate care chiar dacă nu are activiatte, are obligația de a depune SAF-T. Orice SRL, are sau nu are activiitate, trebuie să depună SAF T, risc de amendă în plus”, a avertizat contabilul Horațiu Hagiu de la compania de consultanță Weex Global, într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

În continuare, vedeți textul normativ cu termenele de grație, respectiv cu sancțiunile pentru nedepunerea declarației SAF-T.

Concluzia este că pentru contribuabilii cu raportare trimestrială termenul pentru depunerea declarației SAF-T corespunzătoare trimestrului I este cel mai târziu data de 30 iunie 2025, iar pentru alte situații termenele sunt cele de mai sus.

Textul normativ:

Termenele de grație

„(1) Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:

– 6 (şase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;

– 3 (trei) luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.

(2) Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

(3) Astfel, contribuabilii/plătitorii nu sunt sancţionaţi contravenţional, conform prevederilor art. 3371 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depun Declaraţia informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut la alin. (1).

Amenzi

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a fişierului standard de control fiscal;

b) depunerea incorectă ori incompletă a fişierului standard de control fiscal.

Contravenţiile se sancţionează astfel:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. a);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. b).

Nu se sancţionează contravenţional:

a) persoanele care corectează fişierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următorului fişier;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează fişierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile”.

Notă: pentru contravențiile prevăzute de Codul de procedură fiscală încă se poate beneficia de posibilitatea plății în termen de 15 zile de la sancțiune a plății de 50% din valoarea amenzii minime. Din păcate, termenul de prescripție a acestor contravenții este de 5 ani de la data faptei.(Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența)