Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în timpul unor negocieri cu ministrul pentru relații internaționale și cooperare al Republicii Namibia, Peya Mushelenga, la Moscova, 26 martie 2024., Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite că sabotează eforturile de îmbunătățire a relațiilor bilaterale și că subminează negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

Rusia rămâne deschisă cooperării cu SUA, dar nu are speranțe în ceea ce privește relațiile economice, în ciuda eforturilor continue ale Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina, a spus ministrul rus de externe, într-un interviu publicat luni, notează și Reuters.

„În ciuda tuturor declarațiilor administrației Trump cu privire la necesitatea de a pune capăt războiului (…) aceasta nu contestă toate legile pe care Joe Biden le-a adoptat pentru a pedepsi Rusia după începerea operațiunii militare speciale”, a afirmat Lavrov, în interviul acordat TV BRICS, televiziune cu sediul la Moscova.

„În practică, se întâmplă exact opusul: se impun noi sancțiuni, se poartă un război împotriva tancurilor petroliere în marea liberă, încălcând Convenția ONU privind dreptul mării”, a spus ministrul rus, referindu-se la forțele americane care au confiscat recent nave aparținând așa-numitei „flote fantomă” de petroliere a Moscovei.

În octombrie, Statele Unite au sancționat cei mai mari producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, decizie care a marcat primele sancțiuni majore împotriva Moscovei de la preluarea mandatului de către președintele Trump anul trecut. Lukoil a fost forțată să vândă majoritatea activelor sale deținute în străinătate în urma acestei măsuri.

Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina încă din prima zi a președinției sale, dar eforturile de negociere a unui acord de pace s-au blocat aproape imediat după ce au început. Între timp, președintele american a declarat că speră la îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, inclusiv la posibile acorduri comerciale între cele două țări.

Lavrov nu vede „perspective pozitive” în relațiile economice cu SUA

Sancțiunile împotriva Lukoil și Rosneft au fost impuse după ce Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în august, în Alaska, unde, potrivit oficialilor de la Kremlin, cele două părți au ajuns la anumite „conștientizări” legate de pașii către măsurile care să pună capăt războiului din Ucraina.

„Dincolo de ceea ce au pretins că oferă Ucrainei… nu vedem nici perspective pozitive pe frontul economic”, a mai declarat Lavrov în interviul acordat postului de televiziune BRICS. „În opinia noastră, Washingtonul caută să controleze rutele globale de aprovizionare cu energie care deservesc economiile majore de pe mai multe continente”, a adăugat el.

Ministrul de Externe a punctat că Rusia rămâne deschisă cooperării cu SUA, dar a susținut că „americanii înșiși creează obstacole artificiale pe această cale”.

Conform publicației The Moscow Times, desemnată agent străin de către autoritățile ruse, Moscova acreditează ideea că „înțelegerile de la Anchorage ar presupune predarea întregului teritoriu al Donbasului Rusiei de către Kiev, fără lupte”.

„La Anchorage (Alaska), noi am acceptat propunerea SUA cu privire la Ucraina; noi eram atunci pregătiți, iar ei nu sunt acum”, a spus Lavrov.

Oficialii ruși, ucraineni și americani s-au întâlnit pentru două runde de negocieri de pace la Abu Dhabi, de la începutul anului. Până în prezent, aceste eforturi nu au reușit să aducă un compromis cu privire la cea mai delicată problemă – cea a teritoriilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în acest weekend că Statele Unite fac presiuni asupra Kievului și Moscovei pentru a pune capăt războiului până în luna iunie.