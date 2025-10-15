Se mărește sistemul solar? Planeta Y, o lume de dimensiunile Pământului, stârnește curiozitatea astrofizicienilor

O echipă de astronomi susține că a găsit indicii cu privire la existența celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o „Planeta Y”, pentru a o diferenția de cealaltă planetă candidată, Planeta X, conform unui studiu publicat pe 25 august în jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a scris marți Live Science.

Această ipotetică Planeta Y ar fi de dimensiuni apropiate Pământului și ar putea exista independent de Planeta X, numărul planetelor din Sistemul Solar ajungând astfel la 10, dacă existența ambelor planete va fi confirmată.

Cercetătorii susțin că Planeta Y ar putea fi descoperită în următorii trei ani, dar deocamdată nu există dovezi directe al existenței ei, notează Agerpres.

Căutarea celei de-a noua planete din Sistemul Solar a început după descoperirea lui Neptun în 1846 și s-a încheiat temporar în anii 1930 odată cu descoperirea lui Pluto, care a fost ulterior retrogradată la statutul de planetă pitică în 2006. Dar căutarea s-a reluat în 2016, când astronomii Mike Brown și Konstantin Batygin, de la de la Caltech, au propus ipoteza Planetei Nouă, care sugera că orbitele neobișnuite prezentate de aproximativ o duzină de obiecte transneptuniene mari ar fi explicate de atracția gravitațională a unui obiect masiv ascuns.

Această lume ipotetică, cunoscută și sub numele de Planeta X, se află probabil undeva în Centura Kuiper – un disc gigantic de asteroizi, comete și planete pitice (inclusiv Pluto) care orbitează Soarele dincolo de cele opt planete cunoscute – dar până acum a evitat detectarea.

Planeta Y, o lume telurică

În studiul publicat la sfârșitul lunii august de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un alt grup de cercetători susține că a descoperit dovezi ale unei noi planete candidate, pe care au numit-o Planeta Y. Această lume ipotetică, care s-ar afla și ea în Centura Kuiper, ar putea fi de aproximativ două ori mai aproape de Pământ decât Planeta X – și ar putea fi mult mai apropiată ca dimensiune de planeta noastră. Existența sa potențială nu infirmă teoria Planetei X, au precizat cercetătorii.

Echipa a ajuns la această concluzie după ce a analizat traiectoriile a 50 de obiecte din Centura Kuiper (KBO) și a descoperit că acestea erau înclinate cu aproximativ 15 grade în comparație cu restul planetelor sistemului solar. Singurul lucru care putea explica această înclinare este o planetă ascunsă, au susținut ei.

„Am început să încercăm să găsim alte explicații cu privire la această înclinare, dar ceea ce am descoperit este că, de fapt, este nevoie de o planetă acolo”, a declarat recent pentru CNN autorul principal al studiului, Amir Siraj, astrofizician la Universitatea Princeton.

„Această lucrare nu reprezintă descoperirea unei planete”, a adăugat el. „Dar este cu siguranță descoperirea unui puzzle pentru care o planetă este o soluție probabilă”, a precizat Siraj.

Pe baza calculelor lor, echipa de studiu consideră că Planeta Y este probabil o lume telurică cu o masă undeva între cea a lui Mercur și cea a Pământului. Aceasta este semnificativ mai mică decât masa ipotetică a Planetei X, care este propusă ca fiind un gigant gazos de până la 10 ori mai masiv decât Pământul.

Cercetătorii propun, de asemenea, că Planeta Y este situată la o distanță de 100 până la 200 de ori mai îndepărtată de Soare decât Pământul, dar nu foarte departe de orbita lui Neptun, și că ar fi mai aproape de Soare decât Planeta X, care este probabil de cel puțin 400 de ori mai departe de Soare decât Pământul. La aceste distanțe, ambele planete ar reflecta foarte puțină lumină înapoi către Pământ, ceea ce le face greu de observat direct.

Dacă există, Planeta Y ar fi, de asemenea, înclinată cu până la 10 grade în comparație cu planul orbital comun celor opt planete cunoscute – un alt factor care ar face mai dificilă detectarea ei, au scris cercetătorii.

Criticii spun că descoperirile „nu sunt definitive”

Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord cu noua propunere. Samantha Lawler, astronom la Universitatea din Regina, Saskatchewan și unul dintre criticii ipotezei Planetei X, a declarat pentru CNN că descoperirile „nu sunt definitive”, în mare parte din cauza eșantionului mic de obiecte transneptuniene incluse în studiu.

Patryk Sofia Lykawka, astronom la Universitatea Kindai din Japonia, specializată în obiecte ale Centurii Kuiper a adăugat că existența Planetei Y este „plauzibilă”, dar necesită mai multe observații pentru a fi considerată o probabilitate.

Pentru a dovedi pe deplin existența Planetei Y sau a Planetei X, cercetătorii vor trebui fie să aibă noroc și să observe direct lumina slabă reflectată de aceste două corpuri îndepărtate, fie să găsească mult mai multe obiecte transneptuniene care se potrivesc cu tiparele pe care le-au descoperit.

Acest lucru s-ar putea să nu dureze foarte mult datorită Observatorului Vera C. Rubin din Chile, recent devenit operațional, care a început să scaneze cerul nopții cu cea mai mare cameră digitală din lume.

Mulți experți cred că acest observator va descoperi alte mii de obiecte din Centura Kuiper în următorii ani, ceea ce ar putea furniza datele necesare pentru a confirma sau infirma aceste teorii.