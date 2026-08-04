Sebastian Stan și partenera sa Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima oară

Actorul de origine română Sebastian Stan și actrița britanică Annabelle Wallis au devenit părinți, întâmpinând primul lor copil după patru ani de relație, scriu TMZ și revista People.

TMZ, site-ul de la Hollywood care a dezvăluit în premieră în luna martie că cei doi așteaptă un copil, a dezvăluit din nou în premieră că Wallis a născut. Revista People a confirmat separat, din propriile sale surse, că Stan, în vârstă de 43 de ani, și-a întâmpinat primul copil cu Wallis, în vârstă de 41 de ani, luna trecută.

Cei doi nu au făcut niciun anunț oficial în acest sens, fiind cunoscuți la Hollywood pentru discreția lor în ceea ce privește viața privată.

În aprilie, Stan și Wallis au fost surprinși împreună la o plimbare în New York, actrița având atunci o burtică vizibilă de viitoare mămică. Actorul de origine română a confirmat o lună mai târziu, într-un interviu acordat site-ului Deadline, că va deveni tată.

Ce a spus Sebastian Stan despre faptul că va deveni tată

El a vorbit cu site-ul specializat în industria cinematografică pentru a promova „Fjord”, noul lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu care a fost recompensat cu marele premiu Palme d’Or la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Printre altele, filmul urmărește povestea unui bărbat obligat să reflecteze asupra propriei valori ca tată și ca om. Stan a fost întrebat despre această paralelă între film și propria sa viață în cadrul interviului acordat Deadline.

„Vreau să fiu un tată bun”, a răspuns el simplu.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai vorbim despre faptul că vreau să fiu și un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult posibil, indiferent care este punctul de vedere, doar ca să îl înțeleg”, a adăugat el mai târziu în interviu.

Sebastian Stan alături de mama sa, Georgeta Orlovschi, și partenera sa, Annabelle Wallis, la gala din 2025 a Premiilor Oscar, FOTO: John Locher / AP / Profimedia Images

Stan și Annabelle Wallis sunt împreună de patru ani

Actorul cunoscut inițial din filmele cu supereroi Marvel și actrița din „Peaky Blinders” au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o relație în mai 2022, când au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a lui Robert Pattinson.

Cei doi au început să apară mai des împreună în public în 2024, când Wallis l-a însoțit pe Stan la Festivalul Internațional de Film de la Berlin pentru premiera filmului „A Different Man”. Lungmetrajul despre un bărbat ce suferă de o boală debilitantă i-a adus lui Stan Ursul de Argint la prestigiosul festival găzduit de capitala Germaniei, iar apoi Globul de Aur.

În mai 2024, au pășit împreună pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes, cu ocazia premierei mondiale a „ The Apprentice”, filmul în care Stan îl joacă pe Donald Trump la începuturile carierei sale în afaceri.

Când Stan a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa, în ianuarie 2025, el i-a transmis un mesaj emoționant lui Wallis în discursul său de acceptare, spunând: „Annabelle, te iubesc”.

Wallis este cunoscută pentru interpretările din serialele „The Tudors” și „Peaky Blinders”, precum și în filme ca „X-Men: First Class” (2011) și „The Mummy” (2017).

Filmul ei de acțiune „Mutiny”, în care joacă alături de Jason Statham, va ajunge în cinematografe pe 28 august. Ea va apărea și în viitorul proiect Netflix despre teroristul american Ted Kaczynski, intitulat „UNABOM”. Acesta urmează să aibă premiera în septembrie.