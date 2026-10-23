Sebastian Stan spune că a fost îngrijorat de o mentalitate românească înainte să accepte rolul din „Fjord”

Sebastian Stan a dezvăluit într-un interviu pentru presa americană că a avut inițial unele reticențe să accepte rolul din „Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat la Cannes anul acesta, din cauza unei îngrijorărilor că i se va reproșa că nu a crescut în România.

Actorul în vârstă de 44 de ani a povestit pentru Business Insider cum cu doi ani în urmă filmul „The Apprentice”, în care îl joacă pe Donald Trump, s-a lovit de obstacol după obstacol – inclusiv amenințări din partea echipei lui Trump, dificultăți în găsirea unui distribuitor și reticența altor actori de a discuta cu el despre film în cadrul interviurilor de promovare.

Însă el a spus că aceste dificultăți nu l-au descurajat să își asume riscuri cu proiecte care provoacă publicul.

„Ar trebui să putem explora orice și totul, inclusiv ceea ce ne face să ne simțim inconfortabil.

Nu putem deveni atât de sensibili încât să ajungem, de fapt, să ne privăm singuri de posibilitatea de a gândi la un nivel superior despre oricine sau despre orice subiect. Cu siguranță, nu ar trebui să facem asta din cauza fricii”, a declarat Sebastian Stan pentru publicația americană.

Business Insider notează că „cel mai recent film al lui Stan, «Fjord», se ridică la înălțimea acestei promisiuni, spunând o poveste subversivă și provocatoare despre un cuplu conservator, româno-norvegian, ale cărui metode de creștere a copiilor ajung să fie puse sub semnul întrebării după ce cei doi se mută într-un oraș norvegian progresist”.

„Mulți oameni spun: «Minunat, vrei să te întorci în România și vrei să faci filme, dar nu ai crescut aici”

La fel ca în alte interviuri, Sebastian Stan a spus că simte că filmarea lungmetrajului lui Mungiu, câștigătorul marelui premiu Palme d’Or la Cannes, l-a apropiat de România. Născut la Constanța, Stan a plecat din România împreună cu mama sa pe când avea 8 ani.

El a numit în noul interviu și o mentalitate care l-a îngrijorat când i s-a oferit rolul din „Fjord”.

„Mulți oameni spun: «Minunat, vrei să te întorci în România și vrei să faci filme, dar nu ai crescut aici, nu știi prin ce am trecut noi. Ai avut norocul să poți pleca», așa că am avut unele rețineri”, a declarat el.

„Dar, sincer, în ultima zi de filmări a acestui film, [membrii echipei de producție] mi-au înfășurat steagul României în jurul meu și erau atât de mândri că mă puteau primi din nou în mijlocul lor, într-un fel, și că îmi puteau ura bun venit acasă”, a dezvăluit el.

„Fjord” a marcat prima colaborare a lui Sebastian Stan cu un regizor și o echipă de producție formată în mare parte din români, după ce acesta a făcut carieră la Hollywood, câștigând Globul de Aur anul trecut și obținând prima sa nominalizare la Premiul Oscar.

Renate Reinsve, Sebastian Stan și actorii copii din filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, FOTO: LMK / IPA / Profimedia

Sebastian Stan spune că filmul lui Mungiu l-a apropiat de România

Într-un interviu separat acordat luna aceasta pentru celebra emisiune de comedie The Daily Show din SUA, Sebastian Stan a spus că are o „legătură foarte, foarte personală” cu filmul „Fjord”, având în vedere că s-a născut în România și interpretează un personaj român, iar regizorul este de asemenea român.

„Îl cunosc (pe Mungiu) de aproximativ 10 ani. Iar eu am încercat să mă reconectez cu această țară pe care am părăsit-o cu foarte mult timp în urmă. Am încercat să găsesc un proiect care să mi se potrivească și am tot căutat”, a povestit Sebastian Stan, glumind apoi că un obstacol ar fi fost faptul că „nu arăt suficient de român”.

„Și, după cum vezi, Mungiu luat măsuri în privința asta”, a mai glumit Stan, indicând faptul că Mungiu i-a cerut să se radă în cap pentru rolul din „Fjord”.

Revenind la un ton serial, el a spus că experiența cu acest rol a fost de fapt „una de vindecare, într-un mod ciudat” pentru că „eu am plecat din această țară comunistă, am crescut într-un mod foarte tradițional românesc, est-european”.

„Iar filmul, cred eu, arată că atunci când ești imigrant și ajungi într-un loc nou, pur și simplu nu vrei să fii diferit. Vrei să te integrezi. Cel puțin, aceasta a fost experiența mea. Și apoi a trebuit să-mi găsesc cumva drumul înapoi către această țară. Așa că simt că, în sfârșit, acest film a dat un sens mai profund legăturii mele cu România și a consolidat-o”, a mai spus Sebastian Stan.