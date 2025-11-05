Sebastian Stan spune că e recunoscător pentru filmele care l-au făcut celebru, dar că își dorește altceva acum

Sebastian Stan, fotografiat în data de 6 ianuarie 2025 cu Globul de Aur pe care l-a câștigat pentru interpretarea din filmul „A Different Man”, FOTO: Jim Ruymen / UPI / Profimedia Images

Actorul român Sebastian Stan a vorbit deschis despre perioada sa petrecută în Universul Cinematografic Marvel, cunoscut pentru filmele sale cu supereroi, dar că își dorește să încerce altfel de roluri, după cum a demonstrat și cu ultimele sale două lungmetraje, relatează revista Variety.

Stan care l-a interpretat pe Bucky Barnes, alias Soldatul Iernii, în nu mai puțin de șapte filme Marvel, a spus într-un interviu acordat recent pentru podcastul Stronger că franciza deținută de Disney „l-a ajutat cu adevărat” să se dezvolte ca persoană și ca actor. Cu toate acestea, acum, la 43 de ani, el spune că încearcă să își extindă gama de roluri dincolo de acțiunea inspirată din benzile desenate.

„Trebuie să încerc să ofer ceva diferit față de ce am făcut înainte”, a spus Stan.

„Și niciodată nu am preferat un rol în detrimentul altuia. Chestiile Marvel… mereu, până la sfârșitul timpului, [voi simți că] m-au ajutat cu adevărat să cresc ca persoană și m-a ajutat să mă dezvolt ca actor, m-a învățat despre relații și [am lucrat cu] Robert Downey [Jr.], Scarlett [Johansson] și toți acei oameni pe care îi admiram. A fost o afacere. A fost o familie și mi-a oferit un sentiment de apartenență, și mereu va însemna asta pentru mine, dar pentru mine a fost doar primul pas”, a continuat acesta.

Stan a spus că se simte și norocos

Actorul a mai spus în interviul pentru podcastul Stronger că se simte „norocos” că proiectele sale mai rafinate, precum filmele sale recente The Apprentice, în care l-a jucat pe Donald Trump la începutul carierei de magnat imobiliar, și A Different Man, despre un bărbat ce suferă de o boală genetică debilitantă, au venit mai târziu în viață. A mai spus că îi privește pe „tinerii ca Timothée Chalamet și Austin Butler” și vede cum reușesc lucruri „pe care eu nu le-aș fi putut face la vârsta lor”.

Stan a vorbit și despre originile sale românești, explicând că i-a luat ceva timp să se integreze în industria cinematografică americană.

„A existat o parte semnificativă din tinerețea mea pe care a trebuit să o petrec pentru a mă americaniza sau pentru a mă integra și a-mi găsi cu adevărat drumul într-un mod diferit”, a explicat el. „Dar abia acum simt că, în sfârșit, ajung să fac lucrurile pe care mi le-am dorit întotdeauna”.

Actorul român, în prim-planul cinematografiei mondiale

Anul trecut a fost unul de cotitură pentru cariera lui Stan în ceea ce privește recunoașterea la nivel de premii ale industriei cinematografice în condițiile în care rolul său principal din A Different Man i-a adus Premiul Ursul de Argint la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin.

„Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc”, a declarat Sebastian Stan pe scena festivalului.

Același rol i-a adus la începutul acestui an Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol principal într-un serial de comedie sau musical, acordat până anul trecut de Asociația de presă străină de la Hollywood.

„Premiul este pentru mama mea care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat! Golden Globes, I love you! Romania, te iubesc!”, a spus el pe scenă după primirea premiului.

Interpretarea din The Apprentice i-a adus în schimb, tot anul acesta, prima nominalizare la Premiul Oscar, însă statueta pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost adjudecată în cele din urmă de Adrien Brody, grație interpretării sale din filmul The Brutalist.