Secretarul apărării SUA ameninţă Rusia cu „costuri” dacă nu pune capăt războiului din Ucraina

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că Statele Unite şi aliaţii lor vor „impune costuri” pentru continuarea agresiunii împotriva Ucrainei.

„Dacă trebuie să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA (n. red. – denumirea oficială a Pentagonului recomandată de preşedintele Donald Trump în loc de Departamentul Apărării) este gata să îşi joace rolul cum doar Statele Unite sunt în stare”, a spus el la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, la cartierul general al NATO din Bruxelles, relatează Agerpres.

Hegseth nu a dat detalii, dar agenția de presă Reuters menţionează că Donald Trump ia în considerare cererea ucrainenilor de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

„Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic, să se oprească vărsarea de sânge inutilă şi să se ajungă la masa păcii. Nu este un război început pe timpul preşedintelui Trump, dar se va termina pe timpul lui”, a spus el.

Şeful Pentagonului le-a cerut aliaţilor din NATO să achiziţioneze mai mult armament american pentru Ucraina. Un raport al Institutului pentru Economia Mondială din Kiel arăta marţi că sprijinul militar occidental pentru ţara invadată de Rusia a scăzut cu 43% în iulie şi august.

Şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că se aşteaptă la noi anunţuri de investiţii în PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – lista prioritizată de cerinţe ale Ucrainei), program care a înlocuit donaţiile de armament din partea SUA şi prin care s-au angajat deja 2 miliarde de dolari.

Miercuri, au promis noi contribuţii Suedia, Estonia şi Finlanda, dar ţări mai mari, cum ar fi Franţa sau Marea Britanie, s-au abţinut de la promisiuni, în ciuda insistenţelor lui Hegseth.