Secretarul Trezoreriei SUA îi compară pe șefii din AI cu Hannibal Lecter: „Opriți-mă înainte să ucid din nou!”

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, i-a criticat pe directorii executivi din tehnologie care solicită intervenția guvernului pentru reglementarea inteligenței artificiale.

În cadrul unei apariții de sâmbătă la emisiunea „The Axios Show”, Bessent i-a comparat pe șefii din Silicon Valley care doresc restricții asupra AI cu un celebru personaj de film, potrivit Business Insider.

„Adică, e cam ca Hannibal Lecter: Opriți-mă înainte să ucid din nou”, a spus Bessent. „Acest alarmism fără soluții din partea unor membri ai comunității AI — asta nu înseamnă leadership”, a continuat el.

Oficialul a făcut referire la criminalul în serie din filmul „Tăcerea mieilor”, afirmând că șefii din domeniul AI care doresc ca Washingtonul să instituie măsuri de protecție pentru tehnologia pe care o creează ar trebui să încetinească ei înșiși ritmul de dezvoltare, fără intervenția guvernului.

Comentariile sale sunt în concordanță cu răspunsul Casei Albe la solicitările liderilor din domeniu, care au cerut recent o încetinire organizată a ritmului de lucru, de teamă că tehnologia scapă de sub control. Printre aceștia se numără Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, care a solicitat direct Washingtonului să reglementeze activitatea companiilor din sector.

Președintele Donald Trump a convocat o întâlnire la Casa Albă cu directorii executivi ai acestor companii, reuniune finalizată cu un angajament voluntar de autoreglementare.

Bessent a spus că firmele de tehnologie par să urmeze sfaturile Casei Albe. El a menționat decizia OpenAI de a amâna lansarea unui nou model, după ce testele interne au ridicat semne de întrebare privind capacitatea sistemului de a urma instrucțiunile utilizatorilor. „Laboratoarele s-au arătat foarte cooperante”, a adăugat el.

Alți membri ai comunității tehnologice au avertizat însă că goana după dominarea acestui domeniu generează o neglijare periculoasă a măsurilor de siguranță.

„Nu poți asigura siguranța din poziția a doua”, a declarat pe platforma X Sarah Heck, șefa departamentului de politici publice de la Anthropic.

David Robinson, unul dintre responsabilii cu siguranța de la OpenAI, și-a anunțat sâmbătă demisia, afirmând că societatea avansează prea repede pentru a se asigura că noile modele nu provoacă haos în societate.

„Viitorul depinde de o înțelepciune de care Silicon Valley nu dispune. O înțelepciune legată de modul în care trebuie gestionată tehnologia periculoasă și, mai fundamental, o înțelepciune legată de ceea ce înseamnă să ții la oameni”, a subliniat Robinson în eseul său de demisie publicat sâmbătă în The Atlantic.