Secretul bine păzit al celei mai mari companii aeriene din Europa. Cum încasează miliarde de euro prin taxarea pasagerilor pentru bagaje

Pasagerii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în 2024 pentru a transporta un bagaj pentru cabină la bordul celor 7 principale companii low-cost din Europa, cea mai mare dintre ele, Ryanair, fiind și cel mai mare beneficiar, arată La Libre Belgique.

Tarifele practicate de companiile aeriene depășesc în unele cazuri chiar prețul biletelor de avion și pot fi chiar semnificativ mai mari dacă bagajele în cauză depășesc cu câțiva centimetri dimensiunile standard admise pentru a fi aduse în cabină de pasageri.

Chiar dacă „capcanele” transportatorilor low-cost sunt acum bine cunoscute de numeroși călători, există încă destui care cad victime ale acestor practici care uneori testează normele de reglementare impuse de autorități.

În Belgia, de exemplu, organizația pentru drepturile consumatorilor „Testachats” a depus recent o plângere împotriva Ryanair pentru „lipsa de transparență” în ceea ce privește tarifele aplicate bagajelor suplimentare în condițiile în care majoritatea companiilor oferă posibilitatea aducerii gratuite doar a unui rucsac sau a unei genți de mână în cabina avionului.

Companiile aeriene încadrează încasările pe care le obțin din bagajele suplimentare la categoria de venituri „auxiliare”, care nu provin, deci, direct din vânzarea biletelor de avion.

La Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, veniturile auxiliare reprezintă acum în jur de o treime: 4,7 miliarde de euro dintr-un total de 13,95 miliarde de euro.

Companiile aeriene din Europa obțin venituri uriașe din bagajele de mână ale pasagerilor

Veniturile auxiliare sunt chiar principalul motor de creștere al Ryanair, acestea înregistrând o creștere de 10% până acum în 2025, în timp ce încasările obținute de vânzarea biletelor de avion au crescut doar cu 1%. Iar dintre toate opțiunile contra cost oferite de companiile aeriene (îmbarcare prioritară, alegerea locului, mese, etc.), tarifele pentru bagajele pentru cabină sunt cele care aduc cei mai mulți bani, după cum a arătat și o anchetă publicată săptămâna aceasta de cotidianul italian Corriere della Sera.

Potrivit calculelor ziarului italian, pasagerii au cheltuit peste 10 miliarde de euro în 2024 pentru a lua un bagaj pentru cabină la bordul avioanelor celor șapte principale companii low-cost din Europa: Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling, Eurowings, Transavia și Volotea.

De obicei, companiile acceptă gratuit un mic bagaj de cabină, dar taxează, uneori excesiv, celelalte bagaje transportate, în special dacă acestea depășesc o anumită dimensiune, variabilă în funcție de compania aeriană.

Bagaje în compartimentul din cabina avionului, FOTO: David Gee / Alamy / Profimedia

Până la 80 de euro pentru un bagaj adus în cabina avionului

Tarifele practicate de companiile aeriene pot varia de la 20 până la aproape 80 de euro per valiză adusă în avion. „Un adevărat jackpot dacă ținem cont că 390 de milioane de bagaje pentru cabină au fost taxate anul trecut în Europa de către companiile low-cost”, scrie La Libre.

Jurnaliștii italieni subliniază la rândul lor că acest serviciu oferă una dintre cele mai mari marje de profit din industria transportului aerian.

Greutatea unui bagaj acceptat în cabină fiind între 8 și 10 kg, serviciul are, într-adevăr, un cost pentru companie: avionul consumă mai mult combustibil.

Însă calculele rămân categoric în favoarea transportatorilor aerieni. Costul suplimentar cu kerosenul pentru 120 de bagaje de cabină nu depășește 156 de euro per zbor. Or, taxând 25 de euro per bagaj, o companie low-cost poate încasa până la 3.000 de euro, realizând un profit net de aproape 2.850 de euro pentru fiecare cursă aeriană.

O strategie profitabilă pentru Ryanair

Ryanair este compania low-cost cu cele mai mari venituri „auxiliare” dintre cele analizate. În cele 1,11 milioane de zboruri efectuate în 2024, a transportat aproximativ 156 de milioane de bagaje de mână în cabină. Acestea i-au adus 3,5 miliarde de euro din veniturile auxiliare totale de 4,7 miliarde.

Ryanair mizează pe volumul uriaș de pasageri transportați (peste 200 de milioane anul trecut, un record în Europa), dar are și secretele sale pentru a obține maximum de venituri din tarifele pentru bagaje.

Noile avioane ale irlandezilor, Boeing 737 Max, oferă mai mult spațiu în compartimentele superioare decât majoritatea aeronavelor folosite de concurență.

Ryanair a trecut astfel de la 118 bagaje în compartimentele Boeing 737-800, la 178 pe modelul Max. În plus, compania irlandeză impune valize mai subțiri, cu dimensiuni de 55x40x20 cm, față de 55x40x25 cm, dimensiunea în general acceptată în cabină de concurenți.

Diferența aparent minoră se poate dovedi o bătaie de cap înainte de îmbarcare pentru pasagerii care își îndeasă hainele în valiza admisă în cabină pentru a nu plăti și un bagaj de cală. În plus, numeroși producători de valize vând produse proiectate pentru standardul general de 55x40x25 cm al industriei aeriene.

În clasamentul veniturilor obținute din taxarea bagajelor pentru cabină, compania britanică easyJet se află pe locul doi, cu 2,2 miliarde de euro obținute în 2024. Aceasta este urmată de Wizz Air și Vueling, care au încasat puțin peste un miliard de euro fiecare din acest serviciu auxiliar.

Urmează Eurowings, care a încasat 650 de milioane de euro, Transavia cu peste 450 de milioane, iar, la final, Volotea, cu aproximativ 200 de milioane de euro.