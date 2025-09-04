Secretul longevității lui Giorgio Armani, care i-a permis să își conducă imperiul modei până după 90 de ani. A răspuns cu un singur cuvânt

Giorgio Armani la prezentarea colecției de toamnă-iarnă pentru femei a casei sale de modă, lansată pentru 2023-2024, FOTO: Bertrand Guay / AFP / Profimedia Images

Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a murit joi la vârsta de 91 de ani, el fiind cunoscut pentru faptul că și-a păstrat claritatea mentală odată cu înaintarea în vârstă și a continuat să muncească și ia deciziile la imperiul pe care l-a fondat.

În pofida acestui lucru, el a dezvăluit într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera în octombrie anul trecut, după ce a împlinit 90 de ani, că intenționează să se retragă din fruntea afacerii.

„Îmi mai pot acorda doi sau trei ani ca șef al companiei. Nu mai mult, ar fi negativ”, a declarat el.

Întrebat care este secretul longevității, Giorgio Armani a răspuns simplu, cu un singur cuvânt: „Disciplina”.

Rutina de care Giorgio Armani s-a ținut în ultimii 15 ani

Jurnaliștii care l-au intervievat pe celebrul designer italian l-au întrebat dacă este adevărat că a început să facă sport, după ce a observat în niște imagini televizate că s-a „rotunjit”.

„Există un moment în care te uiți în oglindă și spui: ei bine, eram altfel. Apoi e presa, care îți amintește cum erai. Și mai sunt pozele – un dezastru. Dar eu încerc să limitez problema prin alegerea fotografiilor”, a spus Armani.

El a mai declarat că a început să facă sport în urmă cu patru decenii, iar în ultimii ani are o rutină.

„Am început să fac exerciții în mod serios când aveam 50 de ani, în fiecare dimineață. În ultimii 15 ani, de două ori pe zi, când mă trezesc și înainte de a mă culca seara”.

Cu câteva săptămâni înainte de moartea sa joia aceasta, o infecție pulmonară îl obligase să se interneze în spital și apoi să se recupereze acasă, la locuința de pe via Borgonuovo din Milano.

Problemele medicale l-au făcut să rateze, foarte rar pentru el, prezentarea colecției Armani din luna iunie. Anul trecut a avut de asemenea o problemă de sănătate, dar la doar trei zile după externare a participat la lansarea colecției de vară și a ținut să își salute invitații după spectacol.