„Secretul” Mandalorianului: E jucat de nepotul unui actor legendar, când în armură nu e Pedro Pascal

Chiar dacă Pedro Pascal este cunoscut drept vânătorul de recompense Din Djarin în serialul „The Mandalorian” și noul film „The Mandalorian and Grogu”, un alt actor filmează mare parte din mersul, vorbitul și trasul cu pistolul al Mandalorianului din universul „Star Wars”: Brendan Wayne, relatează Variety.

În 2018, Wayne a luat parte la probe de casting pentru un proiect Lucasfilm fără titlu. Printre altele, a trebuit să îmbrace un costum masiv și să poarte niște cizme prea mari pentru el.

Totul se întâmpla sub privirea atentă a regizorului Jon Favreau, cu care Wayne lucrase la „Cowboys & Aliens” din 2011, și a lui Dave Filoni, scenaristul și partenerul său creativ pentru „The Mandalorian”.

La un moment dat, în timp ce Wayne ridica o pușcă futuristă, și-a dat seama imediat seama că nu se potrivește. Mai exact, a remarcat că pușca era prea lungă și că urma să i se agațe de cizmă când mergea, așa că le-a spus celor din echipă să scurteze arma cu aproximativ 15 centimetri și să adauge un toc pe costum.

De unde știa toate subtilitățile acestui personaj complet nou, inspirat de cowboy? Ei bine, bunicul lui a fost legenda filmelor western John Wayne.

Brendan Wayne, nepotul legendarului John Wayne, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Brendan Wayne spune că a fost crescut după „codul cowboy-ului”

„Iubesc westernurile”, a declarat Brendan Wayne pentru Variety. „Iubesc codul cowboy-ului. Mama mea a insistat să facă parte din felul în care trăiam. Am dat greș constant în a mă ridica la înălțimea lui, dar mereu încercam să am ideea asta că «Dacă eu mă înalț, ne înălțăm cu toții. Nu e niciodată despre mine, e mereu despre noi»”, a continuat el.

„Așa am fost crescut, dar și cu ideea asta de individualism dur. Eu am o opinie foarte diferită de a ta și e în regulă că nu ești de acord cu mine. O să fiu suficient de deștept încât să înțeleg de ce cred în ceea ce cred”, a subliniat acesta.

„Partea amuzantă e că toate astea l-au format pe Mando, pentru că procesul lui, din prima zi, e să încerce să înțeleagă de ce crede în crezul lui”, a adăugat el.

Wayne a obținut rolul lui Din Djarin, cunoscut și ca „Mando”, în serialul „The Mandalorian”. După trei sezoane în streaming pe Disney+, acesta a ajuns săptămâna trecută alături de Grogu, alintat ca „Baby Yoda”, în sălile de cinema.

„The Mandalorian and Grogu” a debutat pe primul loc la box office, dar rămâne de văzut dacă va fi un succes financiar, având în vedere că încasările sale au fost sub cele ale oricărui film „Star Wars” produs după 2012 – anul în care Disney a cumpărat franciza de la legendarul George Lucas.

Regizorul Jon Favreau alături de Dave Filoni (în centrul grupului), alături de actorii din „The Mandalorian and Grogu, FOTO: Jesse Grant / Getty images / Profimedia

Actorul afirmă că a moștenit „genele” lui John Wayne

Cert este că, în rarele ocazii când Mando își scoate casca masivă, dedesubt este fața lui Pascal. Totuși, Wayne este cel care „merge ca el și vorbește ca el” în toate celelalte scene care nu implică acțiune (cascadorul Lateef Crowder este cel care îmbracă armura pentru acelea). Deși nu vrea să spună exact cât timp petrece în armură comparativ cu Pascal, Wayne oferă totuși un indiciu despre cum poate fi recunoscut.

„Eu am cel mai lung gât, așa că am puțin mai mult spațiu între guler și pelerină. Așa vă dați seama”, spune el.

Wayne afirmă că de la bunicul său legendar i se trage felul în care se mișcă atunci când îl interpretează pe Mando.

John Wayne într-o secvență din filmul „Rio Bravo” din 1959, FOTO: Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

„Vezi unghiurile alea când stă cu mâna la șold, există un motiv pentru care oamenii spun «Asta arată ca John Wayne». Pentru că sunt eu. Așa stă corpul meu în mod natural, când e în repaus”, spune el.

„Am încercat să mă țin departe de ideea că o să profit de pe urma numelui [bunicului meu]. N-aveam cum să fiu vreodată el, dar Favreau m-a liniștit atât de mult încât am zis: «Doamne Dumnezeule, asta e genetică»”, a mai povestit Brendan Wayne.