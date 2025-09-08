Sari direct la conținut
Actualitate

Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit

HotNews.ro
Politie Turcia, Foto: Uygar Ozel / Zuma Press / Profimedia
Politie Turcia, Foto: Uygar Ozel / Zuma Press / Profimedia

Doi polițiști au fost uciși și un altul a fost rănit într-un atac armat asupra unei secții de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei, au declarat luni pentru Reuters surse din domeniul securității.

Atacatorul, în vârstă de 16 ani, a deschis focul asupra secției de poliție Salih Isgoren din districtul Balcova, au precizat sursele agenției de presă internaționale.

Atacatorul a fost reținut, a informat postul de televiziune NTV.

Potrivit CNN Turk, polițistul rănit este în stare gravă. Aceeași televiziune a precizat că atacul a fost desfășurat cu o pușcă și că în zonă au fost luate ample măsuri de securitate.

Turcia a fost în trecut ținta atacurilor militanților kurzi, a grupurilor islamiste și a organizațiilor de extremă stânga, forțele de securitate și instituțiile guvernamentale fiind adesea printre ținte.

Izmir, al treilea oraș ca mărime din Turcia, situat pe coasta Mării Egee, a fost lovit în trecut de atacuri militante, printre care și un atentat cu mașină capcană în fața unui tribunal în 2017, în care au murit două persoane.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro