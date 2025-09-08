Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit

Doi polițiști au fost uciși și un altul a fost rănit într-un atac armat asupra unei secții de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei, au declarat luni pentru Reuters surse din domeniul securității.

Atacatorul, în vârstă de 16 ani, a deschis focul asupra secției de poliție Salih Isgoren din districtul Balcova, au precizat sursele agenției de presă internaționale.

Atacatorul a fost reținut, a informat postul de televiziune NTV.

Potrivit CNN Turk, polițistul rănit este în stare gravă. Aceeași televiziune a precizat că atacul a fost desfășurat cu o pușcă și că în zonă au fost luate ample măsuri de securitate.

Turcia a fost în trecut ținta atacurilor militanților kurzi, a grupurilor islamiste și a organizațiilor de extremă stânga, forțele de securitate și instituțiile guvernamentale fiind adesea printre ținte.

Izmir, al treilea oraș ca mărime din Turcia, situat pe coasta Mării Egee, a fost lovit în trecut de atacuri militante, printre care și un atentat cu mașină capcană în fața unui tribunal în 2017, în care au murit două persoane.