Demisii la PSD București. Cine sunt liderii de filiale care pleacă după eșecul alegerilor din Capitală

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, susține o conferință de presă la sediul partidului din București, 28 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un val de demisii lovește PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei au anunțat că se retrag din funcții.

Prima care și-a anunțat demisia este președinta PSD Sector 2, Rodica Nassar.

Ea a postat joi pe contul său de Facebook mesajul: „Demisie”.

Rodica Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din țară, fiind pe funcție încă din 1996, notează Digi24.

Și Gabriel Mutu și-a anunțat vineri demisia din funcția de președinte al PSD Sector 6, motivând că această decizie „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate”, a trasmis vineri seară Gabriel Mutu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mutu a precizat că rămâne membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi va continua „să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă”.

O altă demisie din rândurile conducerii PSD București este de la filiala Sectorului 4, condusă ce Andrei Trocan, potrivit Digi24.

Social-democrații ar urma să numească noile conduceri duminică, într-o ședință a liderilor la Vila Lac. Filiala PSD Sector 2 ar urma să fie condusă de primarul de sector Rareș Hopincă. La Sectorul 4 va fi propus Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și un apropiat al lui Daniel Băluță. Fliala PSD Sector 6 va fi preluată de Adrian Vigheciu, fost consilier local la Sectorul 6 și viceprimar al Capitalei, potrivit sursei citate.