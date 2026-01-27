Numărul 2 din PSD îl amenință pe Bolojan cu demiterea prin moțiune de cenzură: „S-a răzgândit, a zis că rămâne… sau pleacă”

La câteva ore după ce Ilie Bolojan a răspuns atacurilor lansate de PSD în ultimele săptămâni și a spus că nu exclude varianta unui Guvern minoritar, Claudiu Manda amintește de o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia după ce un premier demis prin moțiune de cenzură, numirea lui devine neconstituțională.

Printr-o postare pe Facebook, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, practic al doilea cel mai important om din partid, transmite că pachetul de măsuri pentru relansare economiei propus de PSD nu este negociabil.

„Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale”, scrie în postarea lui Manda.

În ședința de ieri a coaliției, angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul de măsuri menite să reducă cheltuielile în administrația publică a fost amânată.

Liderii PSD care au fost prezenți la ședința de luni nu au fost de acord ca asumarea răspunderii pentru reforma administrației și cea pentru măsurile de relansare economică propuse de social-democrați să aibă loc în zile diferite. Practic, social-democrații vor ca ambele proiecte să fie asumate în aceeași zi.

„Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”

Secretarul general al PSD spune că a auzit că „domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar”. Marți, într-un interviu la RFI România, când a fost întrebat despre un posibil guvern minoritar fără PSD, premierul a spus că „nu exclude” un astfel de scenariu, însă a subliniat că „nu e o ipoteză de lucru” și că „e de dorit să avem stabilitate politică”.

„Nu de mult spunea că vrea «acasă», dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR”, adaugă Manda.

În final, Claudiu Manda transmite că există o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia după e ce e demis prin moțiune de cenzură, un premier nu poate fi numit în aceeași funcție:

„Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională”.

„Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, scrie Manda în încheiere.

PSD atacuri pe bandă la adresa lui Bolojan

Pe 18 ianuarie, într-o intervenție la Antena 3 CNN Manda a spus că Ilie Bolojan „nu mai respectă playlistul”:



„Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a spus secretarul general al PSD.

El a explicat că prin „playlist” se referă la acordul de coaliție pe care toate partidele de la guvernare l-au semnat.

Cum răspunde Bolojan

Întrebat direct la RFI România dacă ar putea guverna mai bine fără PSD, Ilie Bolojan a explicat că pentru stabilitate politică, pentru majoritatea stabilă necesară pentru adoptarea unor măsuri nepopulare „ai nevoie de partidele care pot face această majoritate”.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a spus premierul când a fost întrebat despre varianta unui Guvern minoritar.

După ce jurnalistul i-a cerut clarificări, Bolojan a explicat că varianta Guvernului minoritar „nu este o ipoteză de lucru”.

Bolojan a fost întrebat și despre cum răspunde etichetei de „lăutar” și spus că din punct de vedere uman, nu este „foarte confortabil” ca în ședințele coaliției să se întâlnească cu oameni „care se comportă absolut rațional și după aceea în declarații pe posturile de televiziune au un comportament total diferit”.

După ce a spus că nu vrea să potențeze conflictele din coaliție și că nu vrea să răspundă cu aceeași monedă, Bolojan a fost întrebat dacă această atitudine și lipsa contra-atacurilor nu lasă impresia de slăbiciune.

„Poți să dai această senzație. În mod cert atacurile care vin asupra unei persoane care este într-o funcție publică o pot și slăbi. Dar dacă un Guvern nu are o autoritate, nu poate să își pună în practică programul. Acest tip de atacuri care trec peste o anumită limită nu ajută la percepția de stabilitate, nici la rezultatele Guvernului”, a răspuns premierul Bolojan.