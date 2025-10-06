Ședință azi la PSD pentru a discuta ultima variantă a reformei administrației, tema care a generat un blocaj în coaliție

Liderii PSD se reunesc luni la sediul partidului ca să discute despre varianta agreată în coaliție cu privire la reforma administrației publice. Ultima formă discutată în coaliție conține atât tăieri de cheltuieli, cât și tăieri de posturi în plan local. La nivel central, sunt luate în calcul comasări și desființări de instituții, dar și reducerea banilor pentru salarii.

Luni, de la ora 13:00, social-democrații vor avea o ședință în care Sorin Grindeanu va consulta partidul cu privire la noul plan de tăieri din administrația publică. Marți de la ora 14:00 este de așteptat ca și coaliția să ia o decizie finală.

Săptămâna trecută, liderii coaliției au venit cu un nou plan pentru reforma administrației centrale și locale.

Surse HotNews spun că și premierul Bolojan e de acord cu propunerea PSD, care prevede și tăieri de cheltuieli, și reduceri de posturi, dar își păstrează condiția să fie reduse 10% din locurile de muncă ocupate din administrația locală.

10% din posturile ocupate ar reprezenta, spun surse PSD, între 10.000 și 12.000 de posturi.

Mai concret, municipiile, orașele mari ar putea opta pentru concedieri, în timp ce comunele sau localitățile mici, care au puțini angajați în aparatul administrativ, ar putea opta pentru reduceri de cheltuieli.

A existat o discuție și despre modificarea rangului localităților, în baza datelor ultimului recensământ. Concret, unele municipii ar putea să devină orașe, pentru că au mai puțini locuitori.

Pentru că PSD a cerut ca administrația locală să fie discutată la pachet cu cea centrală, decizia a fost amânată pentru marți. „Dacă tot facem disponibilizări să le facem pe toate”, au declarat surse politice, la finalul ședinței coaliției de săptămâna trecută.

La nivel central, este luată în calcul o reducere a 10% din anvelopa salarială, dar și comasări sau desființări de instituții.

Reforma administrației, discutată timp de mai bine de o lună

Reforma administrației a fost unul dintre principalele subiecte discutate în coaliție. Inițial, ar fi trebuit să facă parte din pachetul al doilea de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, dar pentru că liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu ajuns la un consens, discuția a fost amânată.

Liderii coaliției au fost chemați și la Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre modul în care va fi făcută reforma administrației. Atunci, concluzia a fost că decizia, cel puțin în coaliție, trebuia luată până pe 15 septembrie, termen care nu a fost respectat.

În timp ce coaliția discuta despre cum pot fi făcute tăierile din administrație, șeful statului spunea că e nevoie de „echilibru în sistem”.

Săptămâna trecută, într-o conferință de presă susținută la Timișoara, președintele Nicușor Dan a spus că reforma administrației este o „problemă vastă cu multe aspecte”.

„Dacă ne uităm la întreg sistem administrativ local și central vedem că există zone unde trebuie să fie ieșiri din sistem, precum există zone în care trebuie mai mulți oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliție responsabilă de securitate publică. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”.

El a declarat că e nevoie ca din anumite instituții să plece oameni, dar și că e nevoie de reduceri de cheltuieli pe alte segmente, cum ar fi bunuri și servicii, etapizare de investiții. De asemenea, el a spus că e nevoie ca România să se reîntoarcă la o lege a salarizării unice.

„Sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibru ca să avem o decizie comună asumată”, a adăugat șeful statului.