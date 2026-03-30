Ședință în coaliție pentru noi măsuri privind prețului carburanților. De dimineață, premierul a discutat cu miniștrii Finanțelor și Energiei

Coaliția de guvernare urmează să se reunească, luni, la Palatul Victoria pentru a discuta despre noi măsuri pentru atenuarea creșterii prețurilor la carburanți.

Întâlnirea începe la 13.30, însă se desfășoară la nivel de vicepremieri şi miniştri, fără prezenţa liderilor PSD, UDMR şi USR.

Înainte de această reuniune a coaliției, premierul Ilie Bolojan a coordonat o altă ședință de lucru în cadrul căreia s-au prezentat diferite scenarii despre măsurile pe care Guvernul se pregătește să le ia pentru atenuarea scumpirii combustibililor.

Au fost prezenți ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Energiei Bogan Ivan și vicepremieri. S-a discutat despre reducerea TVA sau a accizei.

Ce spune ministrul Energiei despre reducerea prețurilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică, că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută fie prin diminuarea TVA, fie prin reducerea proporţională a accizei, amintește Agerpres.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile şi anume că o scădere reală a preţului final la pompe poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar care în România e în continuare o opţiune, şi doi – reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar”, a afirmat Ivan, într-o conferinţă de presă, la Brăila.

Guvernul anunță noile măsuri „până la finalul zilei de luni”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, săptămâna trecută, că se va lua un nou set de măsuri, „până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.

El a spus că Guvernul trebuie să evalueze, pe de o parte, capacitatea pe care o poate suporta statul român în reducerea accizei, inclusiv din perspectiva duratei de aplicabilitate.

Totodată, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că următoarea etapă a intervenției Guvernului asupra prețului la carburanți se va face prin modificarea accizelor, ministrul menționând „un mecanism de accizare dinamică”.

El nu a dat detalii legate de mecanismul invocat, însă este posibil ca „accizarea dinamică” să conste în modificarea nivelului accizelor în funcție de evoluția prețurilor, modificare care să fie făcută la intervale de timp mici, în funcție de cum evoluează cotațiile internaționale.

Un astfel de mecanism a fost introdus în Italia, pe 19 martie, când guvernul Meloni a decis să reducă acciza la carburanți, cu 0,25 de euro pe litru, pe un interval de timp destul de scurt, pentru numai 20 de zile.

Măsurile luate în România

Săptămâna trecută, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere prin care a plafonat adaosul comercial la carburanți.

Măsurile vor fi în vigoare în perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire cu câte 3 luni.