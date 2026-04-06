Ședință la Cotroceni despre aprovizionarea României cu țiței și combustibili
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte luni, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor Petrom şi Rompetrol, a anunțat Administraţia Prezidenţială.
Tema discuțiilor este aprovizionărea României cu ţiţei şi combustibili. Întâlnirea are loc de la ora 14:00, a informat Administraţia Prezidenţială.
Vinerea trecută, Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, o măsură menită să scadă direct prețul la pompă. În același timp, pentru a compensa această reducere, este impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.
Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei combustibililor în limitele bugetare existente și a susținut că statul nu are de câștigat din scumpirea carburanților.