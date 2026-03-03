ULTIMA ORĂ Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe”

Fum care se ridică în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026, în urma unor atacuri israeliene. Imagine ilustrativă. FOTO: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Armata israeliană a afirmat, în timpul nopții de luni spre marți, că a „lovit și distrus” sediul postului public de radio și televiziune din Iran (IRIB), în timp ce continuă campania militară de atacuri aeriene împotriva republicii islamice, scriu AFP, Reuters și The Times of Israel.

„Cu puțin timp în urmă, forțele aeriene israeliene au lovit și distrus centrul de comunicații al regimului terorist iranian” din Teheran, a transmis armata israeliană (IDF), referindu-se la IRIB, într-un comunicat de presă însoțit de o imagine infografică a clădirii.

„Activitățile care se desfășurau în complex erau conduse și coordonate de Garda Revoluționară Iraniană. De-a lungul anilor, Autoritatea Iraniană de Radiodifuziune a cerut distrugerea statului Israel și utilizarea armelor nucleare”, a adăugat armata israeliană.

Bombardamentul a venit în urma unui avertisment de evacuare pentru civilii iranieni care a vizat respectiva zonă din nordul Teheranului, în care se află sediul IRIB.

Clădirea Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) fusese deja ținta Israelului în timpul războiului din iunie 2025.

Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au aruncat „zeci de bombe” asupra clădirii cu puțin timp în urmă, „distrugând-o”, a susținut IDF.

Potrivit armatei israeliene, „centrul de comunicații al regimului terorist iranian” era folosit pentru „a promova activități militare sub pretextul activităților și bunurilor civile, pe lângă activitățile de propagandă care emanau din centrul de comunicații”.

IDF mai susține că activitățile din complex erau desfășurate chiar de Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC).