Șefa ANM nu exclude episoade cu „vreme de iarnă” în martie. „O lună de tranziție și, prin excepție, capricioasă”

Directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat că la începutul lunii martie „în bună parte din țară” vor fi temperaturi „de până la 16-17 grade”, dar nu a exclus posibilitatea ca pe parcursul lunii să existe și „perioade în care temperaturile să caracterizeze mai degrabă o vreme de iarnă”.

Elena Mateescu a spus, duminică, la Digi24, că nu sunt excluse „mici episoade” în care perioadele cu vreme mai caldă „să fie întrerupte brusc”:

„Nu excludem ca cel puțin în prima lună de primăvară, o lună de tranziție și, prin excepție, o lună capricioasă, să mai avem posibile și mici episoade în care temperaturile mai ridicate, deci perioade cu vreme mai caldă, să fie întrerupte brusc, pe durată scurtă, și de perioade în care temperaturile să caracterizeze mai degrabă o vreme de iarnă”.

Ea a amintit că „statistica ultimilor ani ne-a confirmat această evoluție, astfel încât, chiar și în luna martie, și chiar la mijlocul lunii aprilie, am avut episoade cu fenomene de iarnă”.

Ce a spus despre săptămâna care urmează

Șefa ANM a a afirmat că „debutul săptămânii va fi caracterizat de valori termice ușor în creștere”.

„Mai ales în partea de vest, sud-vest a țării, acolo unde temperaturile la nivelul maximelor vor atinge chiar valori de 12-13 grade, cu cele mai ridicate în sud-vest. În București, vorbim mâine, de pildă, de o maximă în jurul a 2-4 grade”, a spus Elena Mateescu.

Ea a precizat că „în zonele din sud-estul țării, acolo unde încă stratul zăpadă se menține, încălzirea se va resimți abia din a doua parte a săptămânii”.

„Pentru că de la debutul săptămânii, cu 2-4 grade, de pildă, în Capitală, spre finalul acesteia sau cel puțin începând din a doua parte a săptămânii vom conta pe valori de 6-7 grade Celsius”, a continuat Elena Mateescu.

Directoarea generală a ANM a spus că „la altitudini mai mari” sunt așteptate precipitații „predominant sub formă de ninsoare, iar în restul țării nu excludem să consemnăm și precipitații sub formă de ploaie, în cantități de 10-15 l/mp”.

„Vor mai fi posibile precipitații sub formă de ninsoare, mai ales la altitudini mai mari de 1.500 de metri, cu strat nou, de 10-15 centimetri, cantități de apă de 10-15 l/mp și în același timp și intensificări ale vântului, de 80-85 de km/h, la altitudini mai mari de 1.700 de metri”, a mai declarat ea.

FOTO: Viorel Dudau | Dreamstime.com