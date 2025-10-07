Șefa BCE transmite UE un avertisment în privința activelor înghețate ale Rusiei, „având în vedere puterea monedei euro”

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, în cadrul unei conferințe de presă, la Hesse, Frankfurt/Main, pe 24 iulie 2025. FOTO: ARNE DEDERT / AFP / Profimedia

Orice fel de decizie a Uniunii Europene privind utilizarea activelor înghețate ale statului rus, în scopul ajutării Ucrainei, trebuie să respecte dreptul internațional, iar Banca Centrală Europeană este „foarte atentă” la acest proces, a afirmat luni președinta BCE, Christine Lagarde, potrivit Reuters.

UE caută de mai mult timp o modalitate de a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei cu o parte din activele suverane rusești în valoare de 210 miliarde de euro, imobilizate în Occident după invazia Moscovei din Ucraina, care a început în 2022.

Deoarece confiscarea directă a sumelor înghețate este ilegală, conducerea politică a blocului comunitar lucrează la un plan de investire a fondurilor rusești în obligațiuni cu cupon zero emise de Comisia Europeană, cu garanții din partea guvernelor statelor membre ale UE.

Iar UE ar putea utiliza apoi banii pentru a acorda Ucrainei un „împrumut de reparații”.

„Ne așteptăm ca orice schemă care va fi discutată și eventual introdusă la un moment dat să fie realizată în conformitate cu normele internaționale, cu dreptul internațional”, a declarat Lagarde în fața legiuitorilor europeni, la Strasbourg.

Lagarde este îngrijorată că o măsură controversată din punct de vedere juridic riscă să afecteze credibilitatea monedei euro și i-ar descuraja pe investitori să dețină active în euro, ceea ce ar putea afecta stabilitatea financiară.

„Din punctul meu de vedere, având în vedere stabilitatea financiară și puterea monedei euro, vom analiza cu mare atenție pentru a ne asigura că ceea ce se propune este în conformitate cu dreptul internațional și ține seama de stabilitatea financiară”, a mai spus Lagarde în cadrul audierii parlamentare.

Când activele rusești au fost înghețate, la începutul războiului, banii au fost investiți în obligațiuni. Aceste obligațiuni au ajuns acum la scadență, iar banii sunt blocați la cel mai mare depozitar de valori mobiliare al Europei – Euroclear din Belgia.

Lagarde a mai subliniat că orice decizie trebuie să fie agreată de toate părțile care dețin active rusești.

Moscova a acuzat în repetate rânduri că orice fel de confiscare a activelor sale înghețate din Europa constituie „un furt pur și simplu”.

Recent, Germania și-a schimbat poziția și susține acum utilizarea activelor suverane rusești înghețate pentru ca acestea să finanțeze nevoile Ucrainei, a scris Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, a căror identitate nu a dezvăluit-o.

Conform publicației americane, în Europa se conturează o tendință de extindere a utilizării activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, în urma noilor presiuni exercitate de președintele american Donald Trump și a schimbării poziției Germaniei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un discurs la începutul lunii septembrie că UE trebuie să găsească noi modalități de a face Rusia să plătească pentru războiul său.

„Trebuie să lucrăm urgent la o nouă soluție pentru a finanța efortul de război al Ucrainei pe baza activelor rusești imobilizate”, a spus ea, în timpul discursului său privind starea UE. „Cu soldurile de numerar asociate acestor active rusești, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Schimbarea de poziție a Berlinului a survenit pe fondul îngrijorării că, dacă sprijinul SUA sub administrația Trump se va diminua, povara susținerii Ucrainei va cădea în mare măsură pe cea mai mare economie a Europei, ceea ce ar putea alimenta și mai mult ascensiunea extremei-drepte în Germania.