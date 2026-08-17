Șefa CCR nu ia în calcul demisia după criticile referitoare la întâlnirea cu Bolojan. Ce spune că au discutat: „Fizic n-aveam când să anunț”

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, susține nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan despre niciunul dintre dosarele aflate pe rolul instituției, ci doar despre o solicitare a CCR pentru a primi „spații adiționale” în care să își desfășoare activitatea.

Ea a afirmat, în cadrul unor declarații publicate luni seară de Recorder, că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan vineri, după o ședință de Guvern în care fusese aprobată o hotărâre pentru repartizarea unor spații suplimentare.

„Am adresat o întrebare, dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe 5-6 etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative, și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență, altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea, legate de care birouri, unde și cum, pentru astea chiar trebuie să discuți”, a declarat Simina Tănăsescu.

Întrebată dacă ea solicitase respectiva întâlnire, președinta CCR a adăugat: „Nu, n-am cerut-o în mod particular. Am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale era necesară o întâlnire”.

De ce nu a anunțat întâlnirea în prealabil: „Fizic n-aveam când”

Simina Tănăsescu susține că întâlnirea nu a fost anunțată public pentru că a avut loc la scurtă vreme după ședința respectivă de guvern.

„O ședință a Guvernului în care s-a aprobat acest lucru, înțeleg că a fost o ședință extraordinară, am aflat de ordinea de zi prin mijloacele uzuale, iar între momentul în care s-a terminat ședința de guvern și momentul în care a avut loc întâlnirea nici nu știu dacă a trecut mai mult de o oră, o oră și ceva. Fizic n-aveam când să anunț”, a mai declarat ea.

Întrebată dacă întâlnirea nu mai putea aștepta un pic, având în vedere că instituția urma să se pronunțe peste trei zile pe mai multe dosare, inclusiv pe legea ANI, șefa CCR a recunoscut că „poate fi și asta o întrebare legitimă, numai că situația foarte constrângătoare în care ne aflăm nu datează doar de o zi, de două, datează de un an de zile”.

„Ea a devenit extrem de acută de la începutul lunii august, iar hotărârea de guvern s-a adoptat în acea zi. Lectura mea, cel puțin, a fost că urmează repartizarea spațiilor, iar o repartizare a spațiilor deja realizată mai greu să fie după aceea întoarsă din drum”, a continuat Tănăsescu.

Simina Tănăsescu, despre demisie: N-am luat-o în calcul niciodată

Ea susține că în cadrul întâlnirii cu Ilie Bolojan nu au fost abordate aspecte referitoare la dosarele de la CCR.

„Am făcut afirmația aceasta în două rânduri în scris, o poate ori de câte ori e nevoie. Nu cred că își poate cineva imagina că o discuție referitoare la dosarele Curții se poate purta în afara cadrelor legale – sau, cel puțin, imaginația mea nu poate ajunge până acolo. Nu am discutat nimic legat de dosare”, a adăugat președinta CCR.

Simina Tănăsescu a fost întrebată dacă ia în calcul varianta demisiei.

„Eu n-am luat-o niciodată”, a conchis ea.

Întâlnirea dintre șefa CCR și liderul PNL a fost criticată de PSD și de AUR, iar președinții Curților de Apel, președinții tribunalelor, Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut clarificări publice privind scopul întrevederii.

Luni, întrebat de jurnaliști despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că „de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar”: „Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, cu companii, în așa fel încât să rezolvi problemele”.