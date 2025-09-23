Șefa Partidului „Moldova Mare” de la Chișinău, vizată de o anchetă la Iași. A apelat la clanul Cordunenilor pentru a obține domiciliu în România

Fosta candidată independentă la președinția Republicii Moldova, Victoria Furtuna, se adresează susținătorilor săi în timpul unui eveniment de campanie într-un parc din orașul Hincești, pe 13 octombrie 2024. FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Victoria Furtună, șefa Partidului „Moldova Mare”, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, este vizată într-o anchetă penală privind domicilii false în care polițiștii din Iași au efectuat marți 23 de percheziții, potrivit surselor Digi24.

Fostă procuroare și fost candidat în alegerile prezidențiale de anul trecut, Furtună este acuzată că a apelat la clanul interlop Cordunenii pentru a obține un domiciliu în România. Potrivit surselor Digi24, adresa declarată de Furtună în Iași era pusă, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care şi-au declarat fictiv domiciliul acolo pentru a obține documente de identitate româneşti.

„La data de 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au acționat pe raza județului Iași, în scopul asigurării respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din R. Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, la locațiile de interes”, menționează Poliția Iași într-un comunicat de presă. În cadrul acțiunii, au fost verificate 23 de locații și legitimate 30 de persoane.

Cine este Victoria Furtună

În urmă cu o săptămână, Euronews cita surse din cadrul autorităților române care spuneau că Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună. La acel moment, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat pentru HotNews, că nu are informații despre acest subiect.

Acum două luni, președinta Partidului „Moldova Mare” a fost inclusă de Uniunea Europeană pe lista politicienilor moldoveni sancționați pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, alături de alți lideri și membri ale partidelor asociate cu oligarhul Ilan Șor, potrivit Europa Liberă.

Victoria Furtună este acuzată de legături strânse cu oligarhul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, dar care a plecat din Moldova înainte de pronunțarea sentinței definitive.