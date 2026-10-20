Șefa UE îl felicită pe Luca Niculescu: „Nu avem timp de pierdut”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat marți seară pe Luca Niculescu pentru preluarea funcției de prim-ministru al României.

„Avem o muncă importantă în față. Să creăm oportunități pentru oameni și pentru mediul de afaceri. Și să consolidăm securitatea pe flancul nostru estic”, a transmis Ursula von der Leyen într-o postare pe X.

„Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și pentru Europa”, a subliniat șefa executivului european în mesajul său.

Congratulations to @LucaNiculescu on becoming Prime Minister of Romania. We have important work ahead of us. To create opportunities for people and for businesses. And to strengthen security on our Eastern Flank. We have no time to waste. Let’s move forward together, for Romania and for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 20, 2026

Guvernul condus de Luca Niculescu a reușit să obțină, marți, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, ceea ce pune capăt unei crize guvernamentale prelungite în România, care a durat cinci luni și jumătate.

Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi „pentru” (cu 47 de voturi peste minimul necesar, de 233) și 58 „împotrivă”. Noul guvern a trecut cu voturile PSD, PNL, UDMR și al grupului minorităților naționale. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți la vot, iar USR nu a votat.

Cabinetul lui Luca Niculescu este format din 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați. PSD are în guvern 11 miniștri și unul delegat, restul fiind independenți.

Luca Niculescu a fost a patra nominalizare de prim-ministru făcută de președintele Nicușor Dan de la demiterea lui Ilie Bolojan, în luna mai, în urma moțiunii de cenzură inițiate de către PSD și AUR. În cele peste cinci luni de criză politică și de guvern interimar, șeful statului i-a mai desemnat pentru funcția de premier pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.