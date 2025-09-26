Șeful ANPC, cercetat pentru corupție, se poate întoarce la serviciu. Decizie definitivă a instanței

Şeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei. Decizia magistraţilor este definitivă, informează News.ro.

„Admite, în parte, plângerea formulată de către inculpatul Anghel Paul-Silviu împotriva ordonanţei nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar (…) dispune încetarea obligaţiei de a nu desfăşura activitatea/atribuţiile, exclusiv corespunzătoare funcţiei de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, în exercitarea căreia se reţine că a comis infracţiunea”, este sentinţa pronunţată, vineri, de către magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Hotca și Anghel se pot întoarce la muncă

O decizie similară a fost pronunţată şi în cazul lui Sebastan Ioan Hotca.

„Admite, în parte, plângerea formulată de către inculpatul Hotca Sebastian-Ioan împotriva ordonanţei nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar. În baza art. 213 alin. 6 C.proc.pen. dispune încetarea obligaţiei de a nu desfăşura activitatea/atribuţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte al ANPC, în exercitarea căreia se reţine că a comis infracţiunea”, este decizia magistraţilor.

Măsura controlului judiciar a fost menţinută în cazul ambilor, alături de celelalte interdicţii. Deciziile magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti sunt definitive.

Cei doi au fost puși sub acuzare în dosarul în care este urmărit penal Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Acțiunea penală a împotriva lui Nedelcea și a celor doi șefi de la ANPC a început pe 19 septembrie.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca Sebastian Ioan, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcţia de conducere deţinută la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin, într-o altă funcţie de conducere în cadrul ANPC, prin încălcarea dispoziţiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituţiei.

Presiuni asupra unui angajat al Autorității

„Cu toate că ocupase funcţia de comisar şef adjunct al Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), şase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcţia de conducere respectivă pe o funcţie de şef serviciu în cadrul ANPC. În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, explica DNA.

La data de 29 august 2024, Paul Anghel, în calitate de director general al Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituției, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin ameninţări, intimidări şi presiuni pentru ca aceasta să renunţe la funcţia deţinută şi să rămână în concediul pentru creşterea copilului.

„Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanţi, în scopul îngreunării cercetărilor”, relatau anchetatorii.

Sebastian Ioan Hotca, „nu va mai exercita funcția de președinte al ANPC”, a declarat, tot pe 19 septebmrie, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru HotNews, urmând să fie desemnată o nouă persoană la conducerea Autorității.

Sebastian Ioan Hotca este președintele ANPC din 23 iulie 2025, când fostul șef, Cristian Popescu Piedone, a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost la rândul său plasat sub control judiciar într-un dosar deschis la DNA.