Șeful Armatei anunță că în România „urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a declarat pentru TVR că SUA a convenit „să îmbunătățim calitatea și lelitatea forțelor dislocate în România”. Potrivit generalului, în țara noastră urmează să fie dislocat un detașament de soldați american cu tancurile Abrams.

Detașamentul face parte din prezența normală a SUA în țara noastră care se desfășoară în regim rotațional și nu este o creștere a efectivelor. De altfel, SUA a anunțat în octombrie că își va reduce prezența de trupe în România.

Un element aparte al anunțului șefului Armatei este dislocarea de tancuri Abrams, principalele blindate din dotarea Armatei americane și considerate unele din cele mai performante din lume. România este în proces de achiziționare de 54 de tancuri Abrams.

Într-un interviu care va fi difuzat integral vineri pe TVR Info, șeful Armatei Române a spus că a discutat cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), în timpul vizitei efectuate de acesta în țara noastră, iar NATO își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale.

„Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a adăugat generalul Gheorghiță Vlad.

Americanii reduc prezența în România

În octombrie, SUA a anunțat că își va reduce prezența de trupe în România, retrăgând un batalion din brigada rotațională alocată flancului sud-estic al NATO, dar lăsând în continuare circa 1.000 de militari în țara noastră.

Pe lângă militarii americani, România găzduiește numeroase forțe europene. Numărul total al trupelor americane și europene care au rămas staționate în țara noastră după decizia Washingtonului de a-și reduce prezența este de aproape 3.500 de militari, conform surselor HotNews.