Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski

În timp ce Washingtonul caută să pună capăt războiului până în vară, prin medierea negocierilor dintre Kiev și Moscova, pe front luptele continuă, iar Rusia nu încetează să atace infrastructura critică din Ucraina.

Rușii au atacat noaptea trecută instalațiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul producător de petrol și gaze din regiunea Poltava, din estul țării, provocând pagube, a anunțat duminică Naftogaz, confrom Reuters.

„Acesta este al 19-lea atac rusesc asupra instalațiilor grupului de la începutul anului”, a declarat Naftogaz într-un comunicat, fără a preciza care sunt instalațiile afectate.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat duminică că forțele Moscovei au capturat două așezări ucrainene, una în regiunea Harkov, în estul Ucrainei, una în regiunea Sumî, potrivit presei de stat ruse, citată de Reuters, care a precizat că nu poate verifica independent informațiile de pe câmpul de luptă.

SUA presează pentru un acord

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat cu o zi în urmă că SUA vor negociatorii ruși și ucraineni să încheie cât mai repede o înțelegere pentru a pune capăt sângerosului conflict izbucnit după invadarea Ucrainei ordonată de Vladimir Putin în februarie 2022.

În timp ce liderul de la Kiev a anunțat că discuțiile vor continua între SUA, Rusia și țara sa, șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat că războiul s-a transformat într-o competiție tehnologică, în care avantajul decisiv este dat de dezvoltarea și utilizarea dronelor.

„Va câștiga cel care va obține și va valorifica avantajul tehnologic pe câmpul de luptă”, a spus Sîrski.

Un soldat ucrainean operează o dronă Valkyrja, proiectată și produsă în Ucraina, utilizată pentru identificarea pozițiilor rusești, în apropiere de orașul New York din regiunea Donețk, 31 mai 2023. Sursa foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Șeful armatei ucrainene vrea să provoace pierderi mari Rusiei

Potrivit comandantului ucrainean, unitățile fără pilot ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi semnificative armatei ruse doar în luna ianuarie, reducând efectivele acesteia cu aproape 29.700 de militari, în timp ce Rusia a reușit să recruteze aproximativ 22.000 de persoane în aceeași perioadă.

„Aceasta este diferența pe care o urmărim: să distrugem mai mulți soldați decât Rusia reușește să recruteze”, a transmis comandantul armatei ucrainene, subliniind eficiența sistemelor fără pilot, care, în opinia sa, ar putea forța Moscova să pună capăt conflictului.

În mesajul publicat, oficialul ucrainean a prezentat și date concrete privind activitatea dronelor în luna ianuarie, indicând o creștere a activității acestor pe front. De asemenea, Sîrski a spus că trupele ucraineen mențin un anumit avantaj în utilizarea dronelor FPV.

Un soldat al unității speciale de recunoaștere aeriană a Poliției Naționale a Ucrainei „Khyzhak” ține în mână o dronă FPV în timpul ostilităților din apropierea orașului Toretsk. Credit line: Dmytro Smolienko / Zuma Press / Profimedia

Avestiment privind armata Moscovei

Șeful armatei ucrainene a avertizat că Rusia nu rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic. Potrivit informațiilor prezentate de Direcția Generală de Informații, Moscova plănuiește în acest an să își mărească numărul trupelor specializate care operează drone, cu 79.000 de persoane, urmând să ajungă la un efectiv total de aproximativ 165.000 de militari specializați în sisteme aeriene fără pilot.

Rușii folosesc deja propriile drone de interceptare și își intensifică producția de armament, testând în condiții de luptă rachetele „Geranium-4” și „Geranium-5”, a mai spus generalul ucrainean supranumit „Leopardul Zăpezilor”.

Un soldat rus lansează o dronă, într-o locație nedezvăluită din Ucraina, pe 3 februarie 2026. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

În acest context, militarul de rang înalt a subliniat că și Ucraina accelerează căutarea unor soluții tehnologice și manageriale „revoluționare” pentru a contracara dronele rusești și pentru a depăși apărarea antiaeriană stratificată a inamicului.

Sîrski a anunțat că operatori de drone vor fi încluși și în trupele de asalt, unde, în unele regimente separate, vor fi introduse batalioane suplimentare de sisteme fără pilot.

Zelenski, nemulțumit, impune schimbări

Declarațiile lui Sîrski au venit la scurt timp, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat schimbări de trupe în cadrul Forțelor Aeriene ale Kievului, în urma criticilor aduse capacităților regionale de apărare aeriană.

Potrivit lui Zelenski, schimbările vor viza unitățile responsabile cu interceptarea dronelor rusești, în special a celor de tip Shahed, scrie The Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a adăugat că această parte a sistemului de apărare aeriană trebuie să funcționeze „mult mai puternic și să prevină problemele care există în prezent”.

Zelenski a spus că în unele regiuni liniile de apărare sunt mai bine organizate, în timp ce în altele „mai sunt multe de făcut”.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, se ocupă de această problemă, iar comandantul Forțelor Aeriene a primit instrucțiuni suplimentare, a mai adăugat liderul ucrainean.

„Tot ceea ce funcționează într-o direcție sau alta, la un nivel sau altul, ar trebui aplicat acolo unde rezultatele (pozitive, n.r.) sunt mai puține. Și fiecare zi contează. Toate deciziile ar trebui puse în aplicare cât mai repede posibil”, a spus Zelenski.