Șeful CIA dezvăluie cum i-au păcălit americanii pe iranieni în „cursa contraconometru” pentru salvarea pilotului dispărut

Localizarea și salvarea pilotului al cărui avion a fost doborât în Iran a fost „o provocare descurajantă”, a declarat John Ratcliffe, directorul CIA, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, alături de președintele Donald Trump.

A fost o misiune „comparabilă cu căutarea unui fir de nisip în mijlocul deșertului”, a spus șeful spionajului american, citat de CNN.

„Invizibil pentru inamic, nu și pentru CIA”

„A fost și o cursă contracronometru pentru că era de importanță crucial să localizăm aviatorul doborât cât se poate de repede, iar în același timp să inducem în eroare inamicii”, a declarat Ratcliffe, adăugând că CIA a executat „o campanie de înșelare” pentru a induce confuzie în rândul iranienilor.

Directorul CIA a spus că agenția a descoperit și confirmat că pilotul era viu în cursul dimineții de sâmbătă folosind „mijloace umane și tehnice”. CIA a transmis informația secretarului Apărării Pete Hegseth, care l-a informat pe președintele Trump, astfel că s-a ajuns la declanșarea operațiunii de salvare

„Pentru că forțele armate ale SUA au ca tradiție unică pe aceea că nu lasă pe nimeni în urmă, aceasta a fost o misiunea în care eșecul nu era admis”, a spus șeful CIA.

Potrivit acestuia, militarul a stat „ascuns într-o crevasă din munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru CIA”.

O operațiune derulată pe durata a două zile

Ofițerul Forțelor Aeriene americane, al cărui avion de vânătoare a fost doborât vineri în Iran, a fost salvat de forțele de operațiuni speciale ale SUA în cadrul unei misiuni riscante desfășurate sâmbătă seara, care a dus trupele comando adânc în teritoriul inamic, a declarat președintele american Donald Trump la scurt timp după ce presa de peste Ocean anunțase că militarul a fost extras.

NYT notează că operațiunea de salvare a fost o cursă pe viață și pe moarte între forțele americane și cele iraniene, care s-a întins pe parcursul a două zile, pentru a ajunge la ofițerul rănit, au declarat actuali și foști oficiali americani pentru publicația americană.

În cele din urmă, trupele speciale al Marinei SUA (Navy SEAL Team 6) au reușit să-l salveze. După încheierea misiunii nu au existat victime în rândul echipei de salvare, iar toți militarii care au participat la operațiune și cel căutat au părăsit Iranul, a declarat un înalt oficial militar american. Avioanele de salvare l-au transportat pe pilotul rănit în Kuweit, pentru tratament medical.