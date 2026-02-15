Șeful Cisco spune că e „stupid” să intervievezi candidați din companie pentru promovări

Chuck Robbins, CEO-ul gigantului tech CISCO, spune că este o pierdere de vreme să intervievezi candidați din interiorul companiei pentru promovări și că departamentele de HR și superiorii au un indicator mult mai relevant pentru a stabili cine să obțină un post, relatează Business Insider.

„Cred că atunci când avem doi sau trei candidați interni pentru o promovare, întregul proces de interviu este stupid”, a spus Robbins într-un interviu recent pentru podcastul TBPN. „Ce anume o să aflăm despre ei când stăm într-o cameră timp de 30 de minute și le punem întrebări, când îi putem urmări direct cum muncesc?”, a întrebat el retoric.

Această frustrare, spune Robbins, se traduce în convingerea sa că „fiecare zi în care muncești este un interviu pentru următorul tău job”.

Robbins, care a început să lucreze la Cisco în 1997 ca manager de cont, a spus că nu este suficient nici să te străduiești pur și simplu să urci tot mai sus pe scara corporatistă. „Mai trebuie să existe și oameni cărora le pasă ca și colegii lor să aibă succes. Persoana care este concentrată exclusiv pe a ajunge în vârf ca individ, cel mai probabil nu va reuși”, a adăugat el.

Sfaturile CEO-ul Cisco pentru avansarea în carieră

Robbins a mai spus că există un exercițiu simplu pe care oamenii ar trebui să-l facă atunci când vizează o promovare.

„Dacă grupul tău de colegi s-ar uita la anunțul promovării tale și ar spune: «e perfect normal», atunci ți-ai făcut treaba, nu?. Iar dacă nu te poți uita în oglindă și să spui: «OK, acei oameni, ar fi ei mulțumiți, ar crede că este decizia corectă?». Și dacă nu ar crede asta, probabil că nu ești chiar acolo unde ar trebui să fii”, a spus el.

Când vine vorba despre cei care țintesc poziții din conducerea superioară sau poate chiar jobul lui, Robbins a spus că „nu poți subestima” valoarea inteligenței emoționale (EQ). Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a făcut comentarii asemănătoare anul trecut despre importanța EQ.

„IQ-ul contează, dar nu este singurul lucru de care e nevoie în lume”, a spus, printre altele, Nadella într-un interviu acordat pentru podcastul „MD Meets” găzduit de Mathias Döpfner, directorul grupului de presă Axel Springer. „Am simțit mereu că, cel puțin pentru lideri, că dacă ai doar IQ fără EQ, este pur și simplu o risipă de IQ”, a subliniat acesta.

„Oamenii care au un succes extraordinar au această combinație cu adevărat incredibilă – în industria noastră – înțeleg tehnologia, au un EQ ridicat și le pasă cu adevărat de misiunea echipei”, a punctat și Robbins.

Robbins a mai afirmat că, în ceea ce-l privește, a avut întotdeauna capacitatea de a compartimenta mental lucrurile pe care nu le poate controla. De aceea, spune el, nu există nimic care să-l țină treaz noaptea.

„Uite, am mers acasă după zile cu adevărat proaste și m-am uitat la soția mea și i-am spus: «Vrei să auzi vestea bună? Azi nu am fost diagnosticat cu cancer»”, a spus Chuck Robbins. „Și cineva a fost, iar eu nu. Așa că, dacă în cea mai proastă zi a mea nu sunt diagnosticat cu cancer sau cu vreo boală terminală, mâine mă trezesc și duc o altă luptă. Trebuie pur și simplu să ai perspectivă”.