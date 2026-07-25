Șeful Consiliului European, mesaj după ce România a doborât două drone în 24 de ore: „Securitatea României este securitatea Europei” 

Președintele Consiliului European Antonio Costa a transmis, sâmbătă, un mesaj de solidaritate cu România după ce spaţiul aerian al ţării a fost încălcat de două drone, care au fost doborâte.

Antonio Costa remarcă, într-o postare pe X, că, pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, spaţiul aerian al României a fost încălcat.

„Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Securitatea României este securitatea Europei”, afirmă preşedintele Consiliului European.

El a felicitat autorităţile române pentru reacţia lor „rapidă şi eficientă”.

„Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei sale estice”, a mai scris Antonio Costa.

For the second time in 24 hours, Romanian airspace has been violated by drone incursions.



I commend the Romanian authorities for their swift and effective response.



We stand in full solidarity with Romania and its people. The security of Romania is the security of Europe. We… — António Costa (@eucopresident) July 25, 2026

O dronă care a pătruns sâmbătă dimineață în spațiul aerian național a fost doborâtă de militarii români la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, al doilea incident de acest gen în 24 de ore.

Drona care intrase vineri – și despre care autoritățile au spus că era un de tip Shahed (Geran-2 în denumirea rusească – fusese doborâtă de forțele aeriene în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina.

Până ieri, niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian românesc nu fusese doborâtă. În schimb, militarii români realizaseră deja o astfel de intervenție, în mai, într-o misiune de poliție aeriană în Estonia.